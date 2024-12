В Києві пройшла зустріч антикорупційних органів із представниками Сенату США

Представники Комітету з асигнувань Сенату США зустрілися в Києві з представниками НАБУ, САП і Вищого антикорупційного суду України.

Джерело: посол США в Україні Бріджит Брінк в соцмережі Х

Деталі: Зустріч була присвячена забезпеченню прозорості та ефективності використання іноземної допомоги, яку США надають Україні. Брінк підкреслила важливість незалежності антикорупційних органів України у цьому процесі.

Senate Approps Committee staff met @nab_ukr, SAPO, & @HACCUkraine. Ukraine’s commitment to the independence of its anti-corruption institutions helps ensure accountability of U.S. foreign assistance. pic.twitter.com/cWXTAIGg6A