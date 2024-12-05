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В Києві пройшла зустріч антикорупційних органів із представниками Сенату США

Іван Д'яконовЧетвер, 5 грудня 2024, 00:42
В Києві пройшла зустріч антикорупційних органів із представниками Сенату США
фото: Бріджит Брінк

Представники Комітету з асигнувань Сенату США зустрілися в Києві з представниками НАБУ, САП і Вищого антикорупційного суду України.

Джерело: посол США в Україні Бріджит Брінк в соцмережі Х

Деталі: Зустріч була присвячена забезпеченню прозорості та ефективності використання іноземної допомоги, яку США надають Україні. Брінк підкреслила важливість незалежності антикорупційних органів України у цьому процесі.

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Пряма мова: "Відданість України незалежності її антикорупційних інституцій сприяє забезпеченню прозорості використання іноземної допомоги США".

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Передісторія: 

  • 4 грудня до Києва прибула делегація від комітету з асигнувань Сенату США, який називають одним з найвпливовіших.

СШАНАБУАнтикорупційний суд
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