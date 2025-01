Зеленский обсудил с Рютте усиление ПВО и закупку вооружения

Президент Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на "Рамштайне" в четверг, 9 января.

Источник: Рютте сообщил в X (Twitter), передает "Европейская правда"

Детали: Рютте заявил, что всегда рад видеть Зеленского.

"НАТО предан продолжению нашей поддержки Украины в то время, когда вы защищаете себя и неутомимо боретесь за свободу, которой мы все дорожим", – подчеркнул он.

Обновлено в 18:06. Зеленский рассказал, что во время встречи основное внимание обратили на усиление противовоздушной обороны Украины и привлечение стран НАТО к закупке украинского вооружения по "датской модели".

"Общая задача партнеров – обеспечить сильную позицию Украины для приближения справедливого и длительного мира. Сегодня обсудили также то, как платформа Североатлантического альянса может быть задействована для достижения этой цели", – добавил президент.

