Зеленский обсудил с Рютте усиление ПВО и закупку вооружения
Президент Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на "Рамштайне" в четверг, 9 января.
Источник: Рютте сообщил в X (Twitter), передает "Европейская правда"
Детали: Рютте заявил, что всегда рад видеть Зеленского.
"НАТО предан продолжению нашей поддержки Украины в то время, когда вы защищаете себя и неутомимо боретесь за свободу, которой мы все дорожим", – подчеркнул он.
Обновлено в 18:06. Зеленский рассказал, что во время встречи основное внимание обратили на усиление противовоздушной обороны Украины и привлечение стран НАТО к закупке украинского вооружения по "датской модели".
"Общая задача партнеров – обеспечить сильную позицию Украины для приближения справедливого и длительного мира. Сегодня обсудили также то, как платформа Североатлантического альянса может быть задействована для достижения этой цели", – добавил президент.
I had a meeting with @SecGenNATO Mark Rutte .— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 9, 2025
The focus was on bolstering Ukraine’s air defense and involving NATO countries in the procurement of Ukrainian weaponry under the Danish model.
The shared task of our partners is to ensure a strong position for Ukraine to bring… pic.twitter.com/IeKisy4N4q
Как известно, обсуждения на встрече в четверг на "Рамштайн" были сосредоточены на дальнейшей поддержке Украины, что привело к заключению дорожных карт для дальнейшей помощи до 2027 года.
В этот же день Зеленский провел встречу с министром обороны Германии, на которой речь шла о дальнейшей работе Контактной группы по вопросам обороны Украины.