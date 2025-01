Зеленський обговорив з Рютте посилення ППО та закупівлю озброєння

Президент Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на "Рамштайні" у четвер, 9 січня.

Джерело: Рютте повідомив у X (Twitter), передає "Європейська правда"

Деталі: Рютте заявив, що завжди радий бачити Зеленського.

"НАТО відданий продовженню нашої підтримки України в той час, коли ви захищаєте себе і невтомно боретеся за свободу, якою ми усі дорожимо", – наголосив він.

Оновлено о 18:06. Зеленський розповів, що під час зустрічі основну увагу звернули на посилення протиповітряної оборони України та залучення країн НАТО до закупівлі українського озброєння за "данською моделлю".

"Спільне завдання партнерів – забезпечити сильну позицію України для наближення справедливого й тривалого миру. Сьогодні обговорили також те, як платформа Північноатлантичного альянсу може бути задіяна для досягнення цієї мети", – додав президент.

