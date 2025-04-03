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Схема "яиц по 17 гривен": НАБУ на данный момент не подозревает Резникова

Валентина РоманенкоЧетверг, 3 апреля 2025, 12:17
Схема яиц по 17 гривен: НАБУ на данный момент не подозревает Резникова
Алексей Резников. фото Getty Images

Экс-министр обороны Алексей Резников на данный момент не находится в статусе подозреваемого или свидетеля по делу о хищении государственных средств при закупке продуктов питания для Вооруженных сил Украины.

Источник: руководитель первого главного подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов в эфире "Радио Свобода" 3 апреля

Детали: На вопрос, может ли НАБУ включить Резникова в списки свидетелей или вызвать на допросы или разговор, Абакумов отметил, что "если будут доказательства, то другим людям также могут сообщить о подозрении".

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Прямая речь: "Сейчас у указанного лица нет статуса подозреваемого и ему не применены никакие меры пресечения... Я бы не разглашал эту информацию из-за тайны досудебного расследования, потому что досудебное расследование еще не закончено и мы не хотели бы комментировать в этой части.

Если лицо комментировало или принимало участие в совершении преступления, то его действиям будет дана оценка. Однако для нас нет разницы, это министр, заместитель министра, или другое должностное лицо. На данном этапе мы пришли к выводу, что нам достаточно доказательств для сообщения о подозрении пяти лицам. Далее мы продолжаем досудебное расследование, собираем доказательства, после чего будет принято решение или о сообщении дополнительному ряду лиц о подозрении, или о завершении досудебного расследования, направлении этого производства в суд".

Что предшествовало: Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 2 апреля сообщили о разоблачении масштабной схемы хищения бюджетных средств при закупках продуктов для ВСУ в условиях полномасштабной войны.

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Предыстория: 

  • 21 января 2023 года издание ZN.ua сообщило, что Минобороны закупает продукты для военнослужащих дороже в два-три раза, чем в магазинах Киева. Декабрьское соглашение с "Актив компани" от имени министерства подписал Богдан Хмельницкий, который фигурировал в деле о хищении 580 тысяч долларов при закупке военной амуниции.
  • Особую огласку получила информация о "куриных яйцах по 17 гривен": в расследовании журналистов речь шла о цене за штуку, хотя в документе фигурировала также цена за 100 граммов.
  • Минобороны назвало информацию о слишком дорогой еде ложью и манипуляцией и обещало обратиться в СБУ, а министр обороны Алексей Резников отверг обвинения к Минобороны. Позже в интервью "Украинской правде" Резников признал, что был слишком эмоционален, и обещал тщательно проверить все факты, выявленные журналистами.
  • Заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку и был уволен 24 января на фоне скандала из-за закупки по завышенным ценам продуктов для военных. Был уволен и Богдан Хмельницкий с должности директора департамента закупок Министерства обороны, о чем стало известно 25 января.
  • Парламент одобрил отставку Алексея Резникова с должности министра обороны в сентябре 2023 года.

НАБУкоррупцияВооруженные силыРезников
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