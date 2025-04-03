Схема "яиц по 17 гривен": НАБУ на данный момент не подозревает Резникова

Экс-министр обороны Алексей Резников на данный момент не находится в статусе подозреваемого или свидетеля по делу о хищении государственных средств при закупке продуктов питания для Вооруженных сил Украины.

Источник: руководитель первого главного подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов в эфире "Радио Свобода" 3 апреля

Детали: На вопрос, может ли НАБУ включить Резникова в списки свидетелей или вызвать на допросы или разговор, Абакумов отметил, что "если будут доказательства, то другим людям также могут сообщить о подозрении".

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Прямая речь: "Сейчас у указанного лица нет статуса подозреваемого и ему не применены никакие меры пресечения... Я бы не разглашал эту информацию из-за тайны досудебного расследования, потому что досудебное расследование еще не закончено и мы не хотели бы комментировать в этой части.

Если лицо комментировало или принимало участие в совершении преступления, то его действиям будет дана оценка. Однако для нас нет разницы, это министр, заместитель министра, или другое должностное лицо. На данном этапе мы пришли к выводу, что нам достаточно доказательств для сообщения о подозрении пяти лицам. Далее мы продолжаем досудебное расследование, собираем доказательства, после чего будет принято решение или о сообщении дополнительному ряду лиц о подозрении, или о завершении досудебного расследования, направлении этого производства в суд".

Что предшествовало: Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 2 апреля сообщили о разоблачении масштабной схемы хищения бюджетных средств при закупках продуктов для ВСУ в условиях полномасштабной войны.

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