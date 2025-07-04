НАБУ провело обыски у Резникова – УП

Национальное антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра обороны Алексея Резникова.

Источник: информированные собеседники УП

Детали: По словам источников, у экс-министра провели обыск и "нашли левый телефон и еще что-то".

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Также об обысках у Резникова сообщили источники ZN.UA. Сообщается, что детективы изъяли у него ряд значимых документов.

Впоследствии источники УП сообщили, что следственные действия состоялись 30 июня в рамках дела о закупке продуктов для армии по завышенным ценам, так называемого дела о "куриных яйцах по 17 гривен". В апреле в НАБУ заявляли, что Резников не является подозреваемым в производстве.

Резников вернулся с отдыха за границей. По словам источников, у него изъяли личный телефон: "Телефон не почищен, с чатами. Пока изучается".

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Обновлено: В то же время источники в окружении Резникова заверили, что обыск состоялся по делу "открытому по заявлению самого Резникова еще в 2023 году".

Также собеседники близкие к экс-министру заявили, что у него не изымали никаких документов, а "телефон полистали, ничего интересного кроме переписки по публикациям в СМИ не нашли".

Предыстория: