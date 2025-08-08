Все разделы
Кривонос заявил, что получил от СБУ "секретный" материал относительно одного задержанного сотрудника НАБУ

Станислав ПогориловПятница, 8 августа 2025, 12:22
Кривонос заявил, что получил от СБУ секретный материал относительно одного задержанного сотрудника НАБУ
Семен Кривонос, фото: скриншот

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос сообщил, что получил от Службы безопасности Украины материалы по одному из сотрудников НАБУ, которому вручили подозрение в государственной измене, однако у него нет разрешения их разглашать.

Источник: брифинг руководителей НАБУ и САП в "Media Center Ukraine"

Прямая речь Кривоноса: "Двое сотрудников находятся под стражей, не только под следствием, у нас еще трое сотрудников, им сообщено о подозрении в совершении дорожно-транспортных происшествий, сейчас следствие продолжается. А двое сотрудников находятся под стражей по обвинению в государственной измене.

Как я уже ранее сообщал, сразу было начато два внутренних служебных расследования в Национальном антикоррупционном бюро, и мной направлено обращение в Службу безопасности Украины с просьбой предоставить материалы, подтверждающие причастность этих двух сотрудников к российскому влиянию. Вчера в отношении одного из них мне поступило соответствующее письмо из Службы безопасности Украины, но мне не дано разрешение на разглашение его содержания публично".

Детали: Директор НАБУ отметил, что ждет ответа от СБУ по поводу еще одного сотрудника и будет просить разрешения обнародовать соответствующие материалы, которые предоставит СБУ.

"Я точно буду обращаться за дополнительными материалами, жду ответ по другому сотруднику. Я точно буду просить дать разрешение опубликовать те материалы, которые мне предоставлены. Потому что не вижу, что их нужно скрывать от украинского общества, коллектива Бюро и международных партнеров, а также просил бы Службу безопасности для того, чтобы они опубликовали все имеющиеся материалы по обоим сотрудникам в публичном доступе", - сказал Кривонос.

Узнать больше:

"Ночью бьют русские, днем – свои". Почему Зеленский решил не бороться с коррупцией, а победить борцов с коррупцией?

Летнее контрнаступление. Какие доказательства российского влияния на НАБУ есть у СБУ

Что предшествовало: 

  • НАБУ заявляло, что обыски, которые утром 21 июля СБУ проводила в бюро, касаются 15 сотрудников НАБУ и проходят без судебных постановлений. Большинству лиц инкриминируют участие в ДТП, а отдельным – возможные связи с Россией.
  • В частности, был задержан один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов.
  • В СБУ настаивали, что проведение неотложных следственных действий без решения суда не является нарушением закона - в случаях, когда получение таких постановлений может повлечь утечку информации и, в частности, повредить проведению спецопераций в рамках расследований по сотрудничеству со страной - агрессором.
  • Позже Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора заявили о разоблачении агентурного проникновения российских спецслужб в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

НАБУСБУКривонос
