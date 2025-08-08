Кривонос заявил, что получил от СБУ "секретный" материал относительно одного задержанного сотрудника НАБУ
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос сообщил, что получил от Службы безопасности Украины материалы по одному из сотрудников НАБУ, которому вручили подозрение в государственной измене, однако у него нет разрешения их разглашать.
Источник: брифинг руководителей НАБУ и САП в "Media Center Ukraine"
Прямая речь Кривоноса: "Двое сотрудников находятся под стражей, не только под следствием, у нас еще трое сотрудников, им сообщено о подозрении в совершении дорожно-транспортных происшествий, сейчас следствие продолжается. А двое сотрудников находятся под стражей по обвинению в государственной измене.
Как я уже ранее сообщал, сразу было начато два внутренних служебных расследования в Национальном антикоррупционном бюро, и мной направлено обращение в Службу безопасности Украины с просьбой предоставить материалы, подтверждающие причастность этих двух сотрудников к российскому влиянию. Вчера в отношении одного из них мне поступило соответствующее письмо из Службы безопасности Украины, но мне не дано разрешение на разглашение его содержания публично".
Детали: Директор НАБУ отметил, что ждет ответа от СБУ по поводу еще одного сотрудника и будет просить разрешения обнародовать соответствующие материалы, которые предоставит СБУ.
"Я точно буду обращаться за дополнительными материалами, жду ответ по другому сотруднику. Я точно буду просить дать разрешение опубликовать те материалы, которые мне предоставлены. Потому что не вижу, что их нужно скрывать от украинского общества, коллектива Бюро и международных партнеров, а также просил бы Службу безопасности для того, чтобы они опубликовали все имеющиеся материалы по обоим сотрудникам в публичном доступе", - сказал Кривонос.
Что предшествовало:
- НАБУ заявляло, что обыски, которые утром 21 июля СБУ проводила в бюро, касаются 15 сотрудников НАБУ и проходят без судебных постановлений. Большинству лиц инкриминируют участие в ДТП, а отдельным – возможные связи с Россией.
- В частности, был задержан один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов.
- В СБУ настаивали, что проведение неотложных следственных действий без решения суда не является нарушением закона - в случаях, когда получение таких постановлений может повлечь утечку информации и, в частности, повредить проведению спецопераций в рамках расследований по сотрудничеству со страной - агрессором.
- Позже Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора заявили о разоблачении агентурного проникновения российских спецслужб в Национальное антикоррупционное бюро Украины.