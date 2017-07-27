Хроніка 27 липня. День Скнилівської трагедії

Найцікавіше: 2001. "Грибник" отримав шість років за спробу путчу 2002. У Скниліві на глядачів авіашоу впав літак 2006. Ющенко пропонує об’єднати всіх Універсалом 2009. Як Пукач переховувався від правоохоронців

2001, п’ятниця

Перший в Україні вирок за спробу насильницького повалення конституційного ладу. До 6 років у виправно-трудовій колонії засудили члена Спілки радянських офіцерів України Юрія Петровського. Його історія більш відома як "справа грибників", яка мала вочевидь надуманий характер.

В розпал скандалу, пов'язаного зі зникненням Георгія Гонгадзе, прес-служба СБУ повідомила, що викрила змову: нібито троє військових у відставці планували захопити будівлю Чорнобильської АЕС, греблю Київського водосховища, магістральні трубопроводи, а потім повести на Київ військові частини, що перейшли на їхній бік. Головним доказом СБУ була вилучена у путчистів карта Чернігівської та Київської областей, на якій були намальовані стрілочки і кружечки. В СБУ стверджували, що це місця зосередження військ і маршрути руху військових. Але один з обвинувачених заявив: таким чином він просто відзначав грибні місця.

2002, субота

На Скнилівському аеродромі під Львовом під час авіашоу з нагоди річниці 14 авіаційного корпусу винищувач Су-27, що виконував фігури вищого пілотажу, впав на глядачів і вибухнув. 78 осіб загинули (серед них 28 дітей), постраждало близько 250 людей. Пілоти літака встигли катапультуватися. Все сталося на очах у багатотисячного натовпу глядачів.

2004, вівторок

– Російські політтехнологи перестали отримувати замовлення вдома і тепер шукають заробітку в Україні, пише польська "Газета виборча". Видання називає імена Ґлєба Павловського, Марата Гельмана та Станіслава Бєлковського.

– Людина, яка має судимості, не може претендувати на посаду президента, заявив лідер Партії промисловців і підприємців Анатолій Кінах.

У 2007 році Кінах перейде з фракції "Наша Україна" в стан прибічників "двічі несудимого" Віктора Януковича і стане міністром економіки в його уряді.

2005, середа

Продовження скандалу із розкішним життям сина президента Андрія Ющенка. До цього журналісти з’ясували, що Андрій пересувається на BMW M6 з чеськими номерами. Віктор Ющенко пояснив, що син машину орендує. Міністр МВС Юрій Луценко відповів на запит УП, що тимчасово ввезені автомобілі не можуть передаватися в оренду – це незаконно.

Але є й новий епізод скандалу: квартира, де мешкає Андрій Ющенко. Вона знаходиться на Ліпках та має площу понад 200 метрів. У Ющенка відповіли, що Андрій платить за оренду "кілька сотень доларів". Справжня ціна оренди схожих квартир в цьому районі – понад 2000 доларів.

2006, четвер

Ющенко пропонує всім головам парламентських фракцій об’єднатися та підписати Універсал національної єдності. Перший варіант документу був презентований на круглому столі за участю самого президента, спікера Олександра Мороза та фракційних лідерів.

Юлія Тимошенко дала зрозуміти, що нічого підписувати не буде. "Через півроку ця більшість матиме вже конституційну більшість і будуть зроблені додаткові зміни до Конституції", - попередила вона.

2007, п’ятниця

Партія СДПУ(о), що колись мала неабиякий вплив у державі, вирішила не брати участі у дострокових парламентських виборах і закликала прихильників підтримати Партію регіонів. А колишній голова АП Віктор Медведчук пішов з посади голови партії.

2008, неділя

Західна Україна у воді. Через повені загинуло 13 осіб, в тому числі 5 дітей. 300 населених пунктів залишились без електрики, підтоплено біля 21 тис. житлових будинків. В епіцентрі стихійного лиха опинилася Івано-Франківська область.

"Ситуація дуже важка... Такого Україна не бачила останні 100 років", - описав ситуацію віце-прем'єр Олександр Турчинов.

А президент Віктор Ющенко сам відправився на Івано-Франківщину, щоб ознайомиться із ходом ліквідації наслідків стихії.

2009, понеділок

– Колишній керівник ГУ кримінального розшуку департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексій Пукач, якого обвинувачують в організації вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, на час досудового слідства відмовився від адвоката.

Пукача затримали 21 липня в селі на Житомирщині. Про те, як він проводив там свій час, читайте у статті "Останні дні Олексія Пукача".

– В Україну приїхав патріарх Московський і всієї Русі Кирило, його візит триватиме 10 днів. У Києві його зустріли протестами. В перший ж день Кирило підкреслив, що в Україні існує помісна церква, а без неї не було б України.

– Про потерпілих та родичів загиблих у Скнилівській трагедії забули на усіх рівнях влади. Доки тривала судова тяганина про потерпілих згадували, а тепер вони не мають жодної допомоги і захисту, розповіли родичі загиблих.

2010, вівторок

– Президент Віктор Янукович підписав два важливих закони. Закон про судоустрій та статус суддів передбачає обмеження функцій ВСУ, створення Вищого спеціалізованого суду для розгляду цивільних і кримінальних справ, ліквідацію військових судів та ін. А згідно закону про місцеві вибори, вони тепер будуть проходити за мажоритарно-пропорційною системою без участі блоків політичних партій.

2011, субота

У Києві судять Юлію Тимошенко та Юрія Луценка. У справі Луценка завершили читання обвинувального висновку. На суді у Тимошенко допитали екс-міністра енергетики Юрія Продана. Той заявив, що директиви екс-голові Нафтогазу Олегу Дубині на підписання газового договору з Росією передав він, а не Тимошенко.

Тим часом в рядах БЮТ зріє зрада. Наталія Королевська проводить переговори з місцевими осередками, щоб саме її обрали головою партії після того, як Тимошенко оголосять вирок – каже джерело в БЮТ.

2012, п’ятниця

– Легендарний український футболіст Андрій Шевченко заявив, що він має намір закінчити з футболом і йти в політику. А піде він разом з партією "Україна – Вперед!" Наталії Королевської.

– Прокуратура скасувала постанову про порушення кримінальної справи проти гендиректора ТВі Миколи Княжицького – його підозрювали в ухилянні від сплати податків.

2013, субота

– У Києві пройшов урочистий молебень з нагоди святкування 1025-річчя Хрещення Русі. На нього приїхали зокрема російський президент Володимир Путін та патріарх Кирило. Противники візиту цих гостей мітингували на Майдані. Їх затримали та оштрафували.

УНІАН

– У Феодосії вбили мера міста Олександра Бартенєва. Невідомий вистрілив у Бартенєва з обрізу мисливської рушниці, коли той повертався додому, а потім викрав його борсетку. Для міліції це стало приводом заявити про розбійний напад.

– Ректора Національного університету державної податкової служби Петра Мельника затримали під час отримання хабара.

2014, неділя

– Терористи завдали по Горлівці (Донецька область) ракетно-мінометного удару. Загинуло 13 мирних жителів, серед них – дві дитини. Бойовики під керівництвом Ігоря Бєзлєра (Бєса) погрожують розстріляти заручників та підірвати хімічні заводи у регіоні, якщо місто будуть обстрілювати або штурмувати. У Горлівці підірвали залізницю, рух зупинено.

Обстріляли з "Граду" й Авдіївку. Місцеві нарахували п’ять вбитих мирних жителів.

– Дітей-сиріт з Луганську, яких намагались вивезти до Росії, повернули на українську територію.

2015, понеділок

– Один український військовий загинув і ще 7 дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– ЦВК опрацювала 96% протоколів на 205 окрузі у Чернігові. Депутатом Верховної Ради стане член президентської команди Сергій Березенко – він вдвічі випередив свого головного конкурента Геннадія Корбана.

2016, середа

– На Володимирській гірці у Києві відбувся молебень з нагоди річниці Хрещення Київської Русі. Зібралися більше п’яти тисяч віруючих.

– Генпрокурор Юрій Луценко підписав повідомлення про підозру нардепу від "Волі народу" Олександру Онищенку.

Онищенко – головний фігурант схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування".

Рустем Халілов, для УП