Саакашвілі можуть ліквідувати спецслужби РФ – прокурор

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Понеділок, 11 грудня 2017, 15:56

Прокурор заявляє, що є ризик, що лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі" можуть ліквідувати спецслужби РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні.

Про це на засіданні Печерського райсуду з собарня міри запобіжного заходу для Саакашвілі сказав прокурор.

"Є інформація від ГУ СБУ у Києві та області, що в зв’язку з проведенням заходів по документуванню злочинної діяльності Курченка, спецслужби РФ вживають заходів щодо виходу через своїх довірених осіб в Україні на Саакашвілі та Дангадзе з метою з'ясування деталей розмов між ним та Курченком.

Одним з варіантів дестабілізації ситуації, може мати місце ініціювання спецслужбами РФ спроби ліквідації Саакашвілі та Дангадзе", - сказав прокурор.

Він просив суд обрати Саакашвілі міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета, у тому числі, щоб "забезпечити охорону життя і здоров'я підозрюваного".

Теми: Саакашвілі суд
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