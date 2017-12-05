Головні новини дня – за 60 секунд

Епопея з Саакашвілі, нові справи проти НАБУ, кримінальне провадження для Парасюка, тиск на "Центр Бендукідзе" - новини, які обговорювали 5 грудня.

Про Саакашвілі. 5 грудня соратник екс-президента Грузії Давид Сакварелідзе заявив, що у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі на вулиці Костьольній ламають двері і проводять обшук.

Пізніше адвокат Павло Богомазов, який був у квартирі Саакашвілі, повідомив, що його підопічному "озвучили підозру в сприянні поваленню державного режиму".

Саакашвілі у супроводі понад десятка осіб вивели з квартири.

Активісти заблокували автомобіль СБУ з екс-президентом Грузії.

В СБУ повідомили, що затримали Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 (Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності – ред.) Кримінального кодексу України.

В 13:39 прибічники Саакашвілі витягнули його з машини правоохоронців. Політик з натовпом рушив до стін українського парламенту.

Саакашвілі назвав обвинувачення українських силовиків фейковими, та заявив, що залишатиметься під Радою і вимагатиме відставки очільників ГПУ та СБУ та імпічменту президента.

Луценко ж заявил, що після того як Міхеіл Саакашвілі залишив мікроавтобус з правоохоронцями, він отримав статус втікача з-під варти.

Про НАБУ. Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що у Федеральному бюро розслідувань США були неприємно вражені висловами Генпрокурора Юрія Луценка про незаконну співпрацю відомств.

Тим часом Генеральна прокуратура України повідомила про підозру ще двом працівникам НАБУ.

Про Гаазький трибунал. Прокуратура Міжнародного кримінального суду розглядає можливість кваліфікації бойових дій на Донбасі як міжнародного конфлікту.

Про Парасюка. Нардеп Володимир Парасюк вдарив двох поліцейських під час оголошення рішення Апеляційного суду Маріуполя щодо запобіжного заходу підозрюваним у розбійному нападі двом екс-добровольцям. За фактом побиття поліцейських депутатом відкрито кримінальне провадження.

Про зниження мита на авто з ЄС. З 1 січня в Україні знизиться мито на авто, які ввозяться з ЄС. Це передбачено Угодою про асоціацію. Експерти та нардепи називають це зниження символічним, адже на загальну вартість розмитнення та на кінцеву ціну на авто воно майже не вплине.

Про УЗ. Укрзалізниця і американська компанія General Electric Transportation досягли згоди по ключовим умовам довгострокового партнерства. УЗ отримає 30 нових локомотивів General Electric.

Домовленість про стратегічне партнерство має бути підписана вже цього року. Реалізація програми розрахована на 7 років.

Про "Центр Бендукідзе". Міністр фінансів Олександр Данилюк заявив про політичний тиск з боку правоохоронних органів у зв'язку з розслідуванням прокуратурою діяльності організації "Благодійний фонд "Центр вільної економіки імені Кахи Бендукідзе".

Про Росію на Олімпіаді-2018. Міжнародний Олімпійський комітет відсторонив збірну Росії від участі в Олімпійських іграх 2018 року в південнокорейському місті Пхьончхан.