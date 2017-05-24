У следствия по делу Шеремета не было видео, которое имели журналисты

Официальное следствие, которое расследует убийство журналиста Павла Шеремета, не изымало видео с камеры наблюдения, которое добыли журналисты и авторы фильма "Убийство Павла".

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в парламентском зале в среду, 24 мая.

"В следствии была ошибка. Изъяв 201 камеру наблюдения, еще одна – и, как оказалось, самая важная, – камера не была изъята", – сказал Луценко.

"Благодаря журналистам эти видеосъемки были опубликованы, жаль, что на целый мир, а не следствию. Но эти пленки очень важны для следствия", – добавил он.

Как известно, журналиста Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года, подложив взрывчатку под машину, в которой он ездил на работу, – авто взорвалось в центре Киева около 8 утра, Шеремет получил серьезные повреждения и умер в карете скорой помощи.

Правоохранители расследуют убийство как теракт, но ни исполнителей, ни организаторов его до сих пор не установили. У них есть несколько версий, ключевая – профессиональная деятельность Шеремета.

10 мая 2017 года журналисты "Слідство.Інфо" показали первую часть расследования – документальный фильм "Убийство Павла", в котором изложили ранее не известные факты об убийстве Шеремета.

Благодаря видеозаписям с камер наблюдения известно, что взрывчатку ночью заложила под сиденье водителя женщина, ее прикрывал мужчина. Они появились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.

Журналисты также установили, что под домом, где жил Шеремет, в ночь, когда под машину журналиста заложили взрывчатку, находились подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода", водителя последней удалось разыскать: Игорь Устименко в 2014 году работал в Службе безопасности Украины.

Однако в СБУ заявили, что Устименко уволили еще в апреле 2014 года и что он не выполнял никаких задач СБУ под домом Шеремета в ночь перед трагедией.

15 мая Устименко допросили, но суть его показаний полиция не раскрыла.

Президент Украины Петр Порошенко не удовлетворен ходом расследования убийства Шеремета.

В полиции признали, что могли допустить ошибки при расследовании этого резонансного дела.

Роман Кравец, УП