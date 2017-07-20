Под МВД требуют найти убийц Шеремета

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Четверг, 20 июля 2017, 10:30

Шествие к годовщине убийства журналиста Павла Шеремета пришло к Министерству внутренних дел – люди требуют от полиции раскрыть это резонансное преступление.

Прямо к дверям учреждения прикрепили баннер "Кто убил Павла?".

В этом участвовал и нардеп, бывший журналист Мустафа Найем.


Люди держат листки с вопросом "Кто убил Павла?" и оставляют такие надписи на асфальте.

 
 

Участники акции также зажигают свечи в память о Павле Шеремета.

 

Колонна вышла после 8 утра от места убийства Павла Шеремета, перекрестка улиц Франко и Хмельницкого, прошла через Администрацию президента – и дошла до полиции.

К участникам акции вышел пресс-секретарь МВД Артем Шевченко.

Он сказал, что на последней пресс-конференции правоохранители рассказали об убийстве Шеремета все, что могли, – дальше следователи не позволяют ничего говорить.

Шевченко констатировал, что убийцы известного журналиста не известны.

Как известно, Павлу Шеремету подложили взрывчатку под автомобиль – он погиб от взрыва утром 20 июля в центре Киева. Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.

Журналисты "Слідство.Інфо" в документальном фильме "Убийство Павла", опираясь на записи камер наблюдения в районе взрыва, установили: взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина – они находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.

Кроме того, в ту ночь под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода", водитель последней Игорь Устименкооказался бывшим сотрудником СБУ. В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. 15 мая Устименко допросили.

В полиции признали, что допустили ошибки при расследовании убийства Шеремета.

Комитет защиты журналистов (CPJ) констатировал, что за год расследование убийства Шеремета не дало результатов – и предложил провести международное расследование. Там не исключают, что к убийству Шеремета могут быть причастны власти Беларуси, России и Украины.

Президент Петр Порошенко предложил включить международно признанного расследователя в украинскую следственную группу по делу Шеремета.

Amnisty International, посол Евросоюза и другие представители Запада требуют от украинских властей раскрыть убийство Шеремета.

Темы: Дело Шеремета акции СМИ убийство полиция
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