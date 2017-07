Под МВД требуют найти убийц Шеремета

Шествие к годовщине убийства журналиста Павла Шеремета пришло к Министерству внутренних дел – люди требуют от полиции раскрыть это резонансное преступление.



Прямо к дверям учреждения прикрепили баннер "Кто убил Павла?".



В этом участвовал и нардеп, бывший журналист Мустафа Найем.

Ukrainian MP @mefimus tapes #WhoKilledSheremet sign to doors of Interior Ministry as police look on. pic.twitter.com/J2TNMLMJOI