Под МВД требуют найти убийц Шеремета

Шествие к годовщине убийства журналиста Павла Шеремета пришло к Министерству внутренних дел – люди требуют от полиции раскрыть это резонансное преступление.



Прямо к дверям учреждения прикрепили баннер "Кто убил Павла?".



В этом участвовал и нардеп, бывший журналист Мустафа Найем.

Ukrainian MP @mefimus tapes #WhoKilledSheremet sign to doors of Interior Ministry as police look on. pic.twitter.com/J2TNMLMJOI — Christopher Miller (@ChristopherJM) July 20, 2017



Люди держат листки с вопросом "Кто убил Павла?" и оставляют такие надписи на асфальте.

Участники акции также зажигают свечи в память о Павле Шеремета.

Колонна вышла после 8 утра от места убийства Павла Шеремета, перекрестка улиц Франко и Хмельницкого, прошла через Администрацию президента – и дошла до полиции.

And now marching on police HQ #whokilledSheremet pic.twitter.com/K13cISIBUR — Ian Bateson (@ianbateson) July 20, 2017

К участникам акции вышел пресс-секретарь МВД Артем Шевченко.



Он сказал, что на последней пресс-конференции правоохранители рассказали об убийстве Шеремета все, что могли, – дальше следователи не позволяют ничего говорить.

Шевченко констатировал, что убийцы известного журналиста не известны.



Как известно, Павлу Шеремету подложили взрывчатку под автомобиль – он погиб от взрыва утром 20 июля в центре Киева. Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.

Журналисты "Слідство.Інфо" в документальном фильме "Убийство Павла", опираясь на записи камер наблюдения в районе взрыва, установили: взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина – они находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.



Кроме того, в ту ночь под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода", водитель последней Игорь Устименкооказался бывшим сотрудником СБУ. В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. 15 мая Устименко допросили.

В полиции признали, что допустили ошибки при расследовании убийства Шеремета.

Комитет защиты журналистов (CPJ) констатировал, что за год расследование убийства Шеремета не дало результатов – и предложил провести международное расследование. Там не исключают, что к убийству Шеремета могут быть причастны власти Беларуси, России и Украины.



Президент Петр Порошенко предложил включить международно признанного расследователя в украинскую следственную группу по делу Шеремета.

Amnisty International, посол Евросоюза и другие представители Запада требуют от украинских властей раскрыть убийство Шеремета.

Украинская правда