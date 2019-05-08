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Віталій Сизов
аналітик Донецького інституту інформації

Що може зробити Україна проти російських паспортів на Донбасі

Середа, 08 травня 2019, 15:00

24 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин упростил процедуру предоставления российского гражданства для жителей подконтрольного России Донбасса. В соответствующем указе Путина говорится о лицах, постоянно проживающих "на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Это решение было ожидаемым и о подготовке к его реализации уже несколько месяцев говорили в кругах, приближенных к российской администрации на Донбассе.

Упрощение процедуры предоставления российского гражданства ожидали после проведения президентских выборов в Украине 21-го апреля. Так и произошло. После победы Владимира Зеленского указ был подписан в Кремле.

Через несколько дней российские телеканалы показали очереди у миграционной службы организации "ДНР" с местными жителями, желающими подать заявление на гражданство.

Россия окончательно открыто оформила свое присутствие на Донбассе. Она заходила на Донбасс в несколько этапов, поэтапно. Условно этот процесс можно разделить так:

  1. Первый этап (с 2014 года) – поддержка антиправительственных митингов на Востоке Украины, отправка наемников, добровольцев и прямое военное вторжение силами регулярной армии;
  2. Второй этап (с 2014 года) – гуманитарная поддержка своих гражданских администраций "ДНР" и "ЛНР";
  3. Третий этап (с 2014–2015 годов) – финансирование социальной сферы и организация социальных выплат;
  4. Четвертый этап (с 2017 года) – установление контроля над крупной промышленностью, экономическое присутствие;
  5. Пятый этап (с 2019 года) – предоставление части местных жителей гражданства Российской Федерации.

Следующим логическим шагом может быть признание военного участия, но сколько на это может уйти времени – неизвестно. На вхождение и закрепление России как социо-политической реальности на Донбассе ушло 5 лет.

Россия последовательно ограничивала украинское присутствие на Донбассе и наполняла образовавшийся вакуум власти и государственных институтов.

После силового выдавливания украинских органов власти с территории Донбасса на протяжении 2014 года и прекращения социальных выплат на неподконтрольной украинской власти территории эти потребности стала закрывать Россия.

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Затем под частичный контроль были взяты сферы образования и медицины, еще позже – экономика, и через признание документов, выданных самопровозглашенными властями или российскими администрациями, – гражданская сфера.

Нередко свои действия по поглощению территории Украины Россия пыталась оправдать неуверенными действиями украинских властей в направлении реинтеграции территорий.

Проблемами с получением украинских социальных выплат российские власти оправдывают свою финансовую поддержку де-факто собственных администраций на Донбассе, которые существуют в виде организаций "ДНР" и "ЛНР". 

Захват крупных промышленных предприятий Донбасса, плативших налоги в украинский бюджет, с российской стороны пытались оправдать гражданской блокадой железнодорожных путей, начатой представителями отдельных украинских политических партий и движений в 2017 году.

Россия, естественно, не признает свою ответственность и роль в развязывании войны и создании очага гуманитарной напряженности на востоке Украины и предпочитает не говорить об этом.

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Путін несподівано пішов на захоплення Донбасу?

Украинские власти снова оказались в "вилке" решений, процесс принятия которых от них не зависит.

Что делать в этой сложной ситуации? Как прекратить ползучий захват украинской территории?

Действия России вызывают гнев и раздражение, но сильные эмоции не помогают принять правильное и рациональное решение.

Уже сейчас некоторые чиновники и политики предлагают лишать украинского гражданства тех, кто решит получить российский паспорт. Наверное, такими угрозами они хотят подействовать на сомневающихся и максимально сократить число потенциальных формальных граждан России на Донбассе.

Но получение паспортов – это последствия целой цепочки событий, а не ее причина. Последний акт. Реакции только на него недостаточно, политика сохранения связей с неподконтрольной территорией последних 5 лет должна быть, наконец-то, четко определена, а не формироваться как реакция на каждую конкретную ситуацию.

Нередко резкие и эмоциональные реакции украинской стороны приводили к противоположному результату.

Всегда найдется тот, кто заполнит существующий вакуум в любой сфере. Где украинское государство с его сервисами не будет представлено, там будет представлено другое государство.

Тем более в условиях вооруженного захвата части территории максимум, что может обеспечить Украина без военных операций, это хотя бы паритетное с Россией присутствие в медиа и социальной сфере.

Гражданин Украины может жить на захваченной территории, но он все равно должен читать и смотреть украинские медиа, получать социальные услуги на подконтрольной территории, планировать свое будущее с ориентацией на украинское пространство.

Протесты на международном уровне и осуждение российской "паспортизации" должно быть, но одного этого мало.

Правительство Украины не имеет возможности осуществлять свои полномочия и исполнять обязанности на территории, которую оно не контролирует с 2014 года, и при вооруженном противодействии со стороны агрессора.

Возможности украинской власти ограничены бюджетом, профессиональным уровнем чиновников, дефицитом политической воли. Но и сейчас есть достаточно оснований не для эмоциональных криков в пустоту, а для реальных действий, позволяющих реально удержать граждан Украины в пространстве украинского государства, не дать их изолировать в российских культурной, экономической, политической сферах.

Для этого не стоит сотрясать воздух резкими, но не осуществимыми угрозами в адрес граждан, а наконец-то сделать что-то для людей, которых надо удержать.

Набор мероприятий прост и о нем много раз говорили украинские и международные организации, отдельные политики и даже некоторые чиновники из действующей власти:

  1. Улучшить работу пропускных пунктов и увеличить их количество (особенно в Луганской области);
  2. Упростить процедуру получения пенсионных и других социальных выплат для жителей неподконтрольной территории;
  3. Пересмотр перечня товаров, разрешенных для перевозки через линию разграничения и их предельную стоимость;
  4. Проведение качественных медиа-кампаний по привлечению абитуриентов с неподконтрольной территории в украинские высшие учебные заведения.

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Даже такие простые и не требующие больших усилий шаги будут для местных жителей более убедительными, чем очередные угрозы.

Жить в условиях оккупации и авторитарной администрации – само по себе стресс, и вряд ли "патриотические" заявления некоторых украинских чиновников на фоне этого стресса могу хоть как-то подействовать на граждан.

Реальная помощь и действия для того, чтобы этот стресс немного смягчить, будут гораздо более эффективными.

Виталий Сизов, специально для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: паспортгромадянствоРосіяОРДЛОокупація
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