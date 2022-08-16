War Speeches. Ядерний шантаж, псевдореферендум та російські громадяни без віз

Минулого тижня (8–14 серпня) росія продовжила ядерний шантаж України і світу, аби вплинути на міжнародну спільноту і змусити нашу державу погодитися на російський "мирний план" – капітуляцію України та згоду на анексію окупованих територій.

Практичний вимір російської стратегії полягає в тому, що війська рф обстрілюють Запорізьку АЕС та місто Енергодар, звинувачуючи в цьому ЗСУ.

Втім, ця стратегія не працює. У світі формується антиросійська коаліція, до якої входять щонайменше 42 країни. Вони закликали росію вивести своїх військових із Запорізької АЕС, наголошуючи, що їхнє перебування там створює загрози для її безпечної роботи.

Паралельно з ядерним шантажем росія продовжує готувати псевдореферендуми на окупованих територіях, щоб анексувати їх. І хоча результати "голосування" будуть юридично нікчемними, цим планам потрібно негайно протидіяти.

Україна вже зробила перший крок – Володимир Зеленський повідомив росію про неможливість переговорів у разі проведення "референдумів" на окупованих територіях України. Але на цьому зупинятися не можна.

Крім того, кілька країн ЄС підготували неприємний сюрприз для російських туристів. Вони пропонують припинити видачу туристичних віз росіянам на загальноєвропейському рівні – мовляв, нема чого розгулювати по країнах ЄС, коли твоя країна веде жорстоку загарбницьку війну.

росія продовжує ядерний шантаж, а Україна та ще 42 держави закликають росіян вивести війська із ЗАЕС

Очевидно, що коли ЗСУ потихеньку заганяють російські війська в глухий кут, росії не залишається нічого, крім ядерного шантажу. Мета – змусити Україну відмовитися від своїх планів звільнити окуповані території, які росія хоче зберегти за собою й анексувати.

росія по кілька разів на день обстрілює захоплену ще на початку березня Запорізьку АЕС і місто Енергодар, де вона розташована. російські чиновники звинувачують в обстрілах ЗСУ і намагаються переконати в цьому світ, який начебто повинен "натиснути на Україну".

Так, після чергового обстрілу росіянами Запорізької АЕС речниця російського мзс марія захарова закликала міжнародні інституції, зокрема МАГАТЕ, інспектувати електростанцію. От тільки вона забуває, що саме російські війська захопили АЕС, взяли в заручники її персонал і не надають достатньо інформації про стан атомної електростанції вже згаданій МАГАТЕ.

До речі, остання заявила, що на станції порушені всі принципи ядерної безпеки, а представники організації були готові відвідати АЕС упродовж останніх двох місяців, але так і не змогли цього зробити.

Також наратив про обстріли Запорізької АЕС українськими військами повторював і речник путіна дмитро пєсков.

"Обстріли території АЕС з боку українських збройних сил – це потенційно вкрай небезпечна діяльність, яка може призвести до збільшення катастрофічних наслідків для величезної-величезної території, включаючи територію Європи", – сказав російський політик.

Ба більше, росії вистачило нахабності скликати 11 серпня засідання Радбезу ООН щодо ситуації на ЗАЕС.

На ньому представник рф васілій нєбєнзя заявив про "злочинні атаки Києва на об'єкти ядерної інфраструктури". Він також відкинув пропозиції Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, який закликав негайно припинити воєнні дії поблизу найбільшої в Європі атомної електростанції та створити демілітаризовану зону навколо ЗАЕС.

За словами нєбєнзі, виведення військ зробить об'єкт "вразливим для провокацій і терористичних атак". Мабуть, так він натякнув, що якщо росіяни підуть зі станції, то все одно будуть її обстрілювати. Терористи є терористи, що з них узяти.

Водночас постпред України при ООН Сергій Кислиця, виступаючи в Раді Безпеки, заявив, що єдиний спосіб усунути ядерну загрозу на Запорізькій АЕС – це вивести російські війська і повернути контроль України над станцією.

"росія вдається до небезпечних провокацій на ЗАЕС, розмістивши там військову техніку, з якої росіяни обстрілюють українські міста вздовж берега Дніпра", – зазначив Кислиця.

Позицію України підтримали 42 країни, які закликали росію вивести своїх військових із Запорізької атомної електростанції, наголошуючи, що їхнє перебування там створює загрози для її безпечної роботи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті делегації ЄС при міжнародних організаціях у Відні. До заяви приєдналися усі члени ЄС і Євросоюз як окремий підписант, Норвегія, Британія, Ісландія, США, Канада, Японія, Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія, Грузія, Молдова, Чорногорія, Ліхтенштейн, Північна Македонія та Туреччина.

Минулого тижня російський ядерний шантаж кілька разів прокоментував Володимир Зеленський. Президент України вважає, що словами росію не зупинити, тому світ має діяти у відповідь .

"росія не зважатиме на слова та занепокоєння. Потрібні нові санкції проти держави-терориста та всієї російської атомної галузі за створення загрози ядерної катастрофи. Світ має не забувати про Чорнобиль і пам'ятати, що Запорізька АЕС – найбільша в Європі. Чорнобильська катастрофа – це вибух в одному реакторі. Запорізька АЕС – це шість енергоблоків", – сказав президент.

В іншому зверненні Зеленський зазначив, що російська стратегія ядерного шантажу не працює, бо вона мобілізує ще більше глобальних зусиль для протистояння терору. Втім, в Офісі президента вважають, що найкращою відповіддю на шантаж росії має бути деокупація українських територій.

І з такою думкою важко сперечатися.

Україна застерігає рф від проведення псевдореферендумів, а росія, як завжди, вдає, що вона тут ні до чого

Наприкінці липня після заяв глави мзс росії сєргєя лаврова про розширення "географічних завдань спецоперації" країна-агресор почала процес організації "псевдореферендумів" на тимчасово окупованих територіях Запорізької й Херосонської областей.

За кілька днів після цього окупаційні адміністрації майже синхронно оголосили про створення "комісій" для організації "референдуму" за приєднання до росії. Його дата поки не відома, але представники окупаційної влади озвучили, що планують провести це дійство восени.

Для чого росії ці "референдуми"? Все дуже просто – щоб створити ілюзію "приєднання" загарбаних земель до рф.

Зрозуміло, що цивілізований світ не визнає результатів так званого "голосування", але окупантам байдуже. Правда і справжнє волевиявлення українців з окупованих територій їх не цікавлять.

Мета країни-агресора – створити хоч і фейкові, але "юридичні підстави", щоби взяти під свій контроль ці території й далі вимагати від світу визнати анексію або бодай змиритися з нею – ймовірно, вдаючись до ядерного шантажу.

Результати "голосування" будуть юридично нікчемними, однак істотно вплинуть на ситуацію в Україні й поза нею – військову, гуманітарну та політичну.

Російським планам потрібно негайно протидіяти, тому Громадянска мережа ОПОРА сформулювала рекомендації для України та інших держав, якою ця протидія може бути.

Всю серйозність ситуації добре розуміє і вище політичне керівництво України. Так, 7 серпня Володимир Зеленський висунув ультиматум та наголосив, що у разі проведення "референдуму" на тимчасово окупованих територіях росія закриє всі можливості для переговорів.

На відповідь росії довго чекати не довелося. Її суть дуже прогнозована – росія начебто не має жодного стосунку до організації "референдумів" на окупованих територіях. За словами речника кремля дмітрія пєскова, "голосування" організовують місцеві жителі, а росія, мовляв, ні до чого:

"Справа в тому, що ці плани у мешканців регіону. Це ж ми не проводимо референдум. Тут, мабуть, слід зрозуміти, до кого Зеленський із цією заявою звертається – до громадян України згаданих районів чи до громадян росії. Якщо до громадян і керівництва росії, то в цьму випадку ми – неправильна адреса".

Нічого не нагадує? Звісно, Крим. Анексія українського півострова у 2014 році теж супроводжувалася публічними заявами про "нас там немає" і "то все не ми".

А ще варто згадати окуповані частини Донецької та Луганської областей, де в тому самому 2014 році росія організувала голосування на підтримку "державної самостійності" квазінародних республік.

А якщо копнути глибше, то можна згадати 2006 рік, коли рф організувала фейкові референдуми в підконтрольних собі "придністровській молдавській республіці" та "республіці південна осетія".

Як бачимо, організація фейкових "референдумів" – типова російська модель поведінки, коли рф хоче або захопити нові території, або послабити суверенітет сусідніх країн, щоб вони не могли вирватися з російської зони впливу та обрати самостійний шлях розвитку.

Україна підтримує візові обмеження для росіян, а на болотах "підгорає"

Минулого тижня Естонія, Латвія, Фінляндія, Литва та Польща запропонували припинити видавати туристичні візи росіянам на загальноєвропейському рівні. Ці країни межують із росією, тому в умовах відсутності авіасполучення несуть найбільший тягар напливу російських туристів – кордон цих держав можна перетинати з візою будь-якої країни, що входить у Шенгенську зону.

"Неправильно, що в той час, коли росія веде агресивну, жорстоку агресивну війну в Європі, росіяни можуть жити нормальним життям, подорожувати Європою, бути туристами. Це – неправильно", – вважає прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін.

Трохи далі пішла Естонія. 11 серпня уряд країни оголосив, що за тиждень не пускатиме росіян із виданими Естонією шенгенськими візами за кількома винятками.

"За тиждень застосовуватиметься санкція до шенгенських віз, виданих Естонською Республікою. Санкція означає, що візи залишаться чинними. Однак на власників віз будуть накладені санкції при в'їзді до Естонії, тобто їм буде заборонено в'їзд до Естонії", – прокоментував рішення уряду очільник естонського МЗС Урмас Рейнсалу.

Своєю чергою, прем'єрка Естонії Кая Каллас наголосила, що відвідування Європи – це привілей, а не право людини.

Таку ініціативу підтримала й Чехія, яка зараз головує в Раді ЄС. 12 серпня чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський запропонував включити заборону на видачу громадянам росії віз у новий пакет санкцій проти москви. У заяві Ліпавського, поширеній серед держав-членів ЄС, як інформує "Українська правда", зазначено, що Чехія винесе обговорення цього питання на неформальне засідання в Празі наприкінці серпня.

"У час російської агресії, коли кремль продовжує ескалацію, не може йтися про звичайний туризм для російських громадян", – наголосив Ліпавський.

На ініціативу європейських партнерів відреагував президент України Володимир Зеленський. Він закликав ЄС запровадити візові обмеження для громадян росії та вважає їх справедливими. За словами Зеленського, важливо, щоб російські вбивці й посібники державного терору не користувалися "шенгеном".

"Після всього, що окупанти наробили в Україні, може бути тільки одне ставлення до Росії – як до держави-терориста. Саме з цієї точки зору варто визначитися зі ставленням до громадян росії. Я дякую Чехії, державам Балтії та іншим країнам, які винесли на офіційний рівень дискусії в Європі щодо питання про візи для громадян держави-терориста", – зазначив президент в одному зі своїх вечірніх звернень.

Підтримав позицію Володимира Зеленського й очільник українського МЗС Дмитро Кулеба:

"Я закликаю всі країни ЄС і G7 припинити видавати візи росіянам. Президент Зеленський абсолютно правильно наполягає на цьому. Росіяни переважно підтримують війну проти України. Вони повинні бути позбавлені права перетинати міжнародні кордони, поки не навчаться їх поважати" – написав міністр у Twitter.

Крім цього, Дмитро Кулеба порадив росіянам, яких засмучує перспектива заборони туристичних подорожей у Європу, скаржитися в кремль і подякувати своїм землякам, які підтримують війну. Про це міністр написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

У росії різко відреагували на заборону видання туристичних віз.

Наприклад, член переговорної групи росії, депутат державної думи лєонід слуцкій замість того, щоб закликати росіян адекватно та цивілізовано поводитися в Європі, пішов перевіреним методом – звинуватив естонську прем'єрку Каю Каллас та українського президента Володимира Зеленського у русофобії та нацизмі.

Все це – з однією метою: щоб росіяни, які не зможуть подорожувати Європою, гнівалися не на російську владу, яка розпочала війну проти Україну, а на… європейців, які не хочуть бачити у себе вдома людей, що переважно підтримують дії своєї країни-терориста.

Подібну заяву зробила і речниця російського МЗС марія захарова, зазначивши, що в країнах Балтії формується неофашизм, а до яких наслідків це призведе – видно на прикладі України. Втім, мета цієї заяви дещо інша – налякати балтійські країни, які зайняли жорстку позицію щодо російської агресії, що вони можуть бути наступними.

У Таллінні, Вільнюсі та Ризі це добре розуміють, але відступати не планують.

Тому, якщо росія не зупиниться, тиск на неї посилюватиметься – і не лише з боку країн Балтії.