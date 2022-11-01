Тиждень російського "креативу": бойові комарі, брудна бомба, десатанізація та "Іван Голубець"

Минулого тижня (24–30 жовтня) росія продовжувала дезінформаційну кампанію проти України. Її мета – підірвати міжнародну підтримку нашої держави й водночас протестувати реакцію світу на можливість застосування ядерної зброї.

Зважаючи на відповіді Заходу, а також Індії та Китаю, російська авантюра не вдалася.

Крім того, росія вийшла із "зернових угод", дія яких мала автоматично продовжитися в листопаді. Приводом стала начебто українська атака на військові кораблі Чорноморського флоту в бухті окупованого Севастополя. Втім, цей привід є формальним, адже росія погрожувала вийти з "зернових угод" ще у вересні, якщо не будуть виконані її умови.

Паралельно москва й далі просуває тезу про нібито відкритість до переговорів з Україною, які російському розумінні означають, що Україна має погодитися з втратою анексованих територій. Втім, у Києві вкотре зазначили, що переговори з рф можливі тільки після того, як вона виведе свої війська з усіх окупованих українських територій, у тому числі з Криму.

Також у росії цілком серйозно заговорили про чергову зміну цілей так званої "спецоперації". "Геніальна" думка про "десатанізацію" народилася в голові помічника секретаря радбезу рф алєксєя павлова. Однак, як вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), така заява може мати на меті згуртувати групи релігійних меншин у російській армії проти спільного ворога.

Росія безуспішно бреше про українську "брудну бомбу"

Оскільки росії не вдалося переконати світ у тому, що Україна обстрілює Запорізьку АЕС, у Москві придумали нову авантюру, щоб відвернути увагу від власних варварських дій. кремль заявив, що Україна нібито готується застосувати "брудну ядерну бомбу" та звинуватити у цьому рф.

міністр оборони росії шойгу обдзвонив своїх колег із Франції, Туреччини, Великої Британії та США, але йому ніхто не повірив. Ба більше, США, Велика Британія та Франція оприлюднили спільну заяву, де назвали звинувачення росії відверто брехливими. Також у Держдепартаменті США зазначили, що росія зіткнеться з наслідками, якщо вона застосує "брудну бомбу" чи будь-яку іншу ядерну зброю.

шойгу, мабуть, так сподобалося спілкуватися телефоном , що він розповів про "брудну бомбу" міністрам оборони Індії та Китаю. Втім, і тут очікуваної реакції не було. Навпаки, ці країни негативно висловилися щодо перспектив застосування ядерної зброї в Україні.

Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх під час телефонної розмови у середу заявив сєргєю шойгу про те, що росії "не слід вдаватися до ядерного варіанту", коли йдеться про війну в Україні. Водночас міністр закордонних справ Китаю Ван Ї обговорив заборону використання зброї масового ураження зі своїм російським колегою сєргєєм лавровим. Також у Пекіні підкреслили потребу уникати подальшої ескалації і не допустити гуманітарної катастрофи.

Крім цього, очільник китайського МЗС висловив сподівання, що Україні та росії вдасться врегулювати "українську кризу" (Китай не використовує слова "війна" щодо подій в Україні – ред.) шляхом переговорів. Ця заява пролунала як відповідь на запевнення лаврова в тому, що росія нібито готова поновити перемовини з Україною.

На російські слова про "брудну бомбу" відреагували і в НАТО. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг зазначив, що рф не повинна використовувати "фальшивих заяв" про "брудні бомби" як привід для ескалації війни в Україні.

"Що нас турбує, то це те, що це частина моделі, яку ми бачили раніше у росії – у Сирії, а також на початку війни або безпосередньо перед початком війни в лютому. І це те, що росія звинувачує інших у тому, що вони мають намір зробити самі", – сказав генсек НАТО.

Україна в особі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби також наголосила, що російські заяви про обстріли Запорізької АЕС із боку ЗСУ не відповідають дійсності та запросила місію МАГАТЕ відвідати свої ядерні об'єкти. В Агентстві прийняли запрошення та зазначили, що ядерні об’єкти України перебувають під їхніми гарантіями й регулярно іспектуються. Попередні результати перевірок показали, що там немає жодної незадекларованої діяльності або матеріалів.

Всю абсурдність кремлівської пропаганди продемонструвало мзс росії, яке у власному Twitter-акаунті опублікувало "фотодокази" на підтвердження того, що дві українські організації буцім отримали завдання розробити "брудну бомбу". Втім, є одне "але". На це повідомлення звернув увагу Twitter-акаунт уряду Словенії, який у відповідь написав, що одна з фотографій належить Словенському агентству з радіоактивних відходів (ARAO) і зроблена в 2010 році.

Росія хоче переговорів з Україною, але не миру

26 жовтня Україну з робочим візитом відвідав Президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало. Він став першим лідером африканської держави, який відвідав Україну після початку повномасштабного російського вторгнення, але його візит запам'ятався через інше. Президент Гвінеї-Бісау заявив, що російський президент владімір путін попросив його передати главі української держави про його готовність до переговорів, зокрема необхідність "налагодження мостів" та "розблокування відносин".

"Учора я був у москві, з президентом путіним, який мене просив передати меседж, поговорити з вами. І, дійсно, виходячи з того, що прямий діалог є надзвичайно важливим для наших дій спільних. І я можу сказати, що це також дуже важливо з точки зору продовольчої безпеки", – сказав він. Ембало додав, що путін "готовий до переговорів з президентом Зеленським".

Натомість, на думку Президента України, будь-які заяви лідера рф про нібито готовність до мирних переговорів є риторикою, орієнтованою на аудиторію росії та країн, які ще мають взаємини з рф.

"Щоб у принципі говорити про будь-який діалог, треба, щоб одна держава поважала іншу державу, її територіальну цілісність, суверенітет і її кордони. Я думаю, що саме з таких дуже простих фундаментальних речей починається будь-що. Поки що всього цього немає", – сказав Володимир Зеленський.

Крім того, глава Української держави зазначив, що росія обстрілює цивільну інфраструктуру, окупувала Запорізьку АЕС, погрожує використати "брудну бомбу" та підірвати Каховську ГЕС, блокує "зерновий коридор" і кораблі у Чорному морі. Ці дії ніяк відповідають тому, що росія називає "налагодженням мостів" та "розблокуванням відносин".

В кремлі, мабуть, не оцінили, що Президент Гвінеї-Бісау заговорив про пропозицію путіна під час брифінгу, а не за зачиненими дверима. Спробуємо зіронізувати і припустимо, що не "царська це справа" просити про переговори в країни, існування якої всупереч здоровому глузду ти ставиш під сумнів. Тому наступного дня речник кремля дмітрій пєсков зазначив, що слова Ембало були ініціативою його самого.

"Якогось специфічного послання в цьому випадку немає, і про це не йшлося", – заявив пєсков.

Тому або Президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало щось не так зрозумів, або росія, як завжди, говорить одне, а робить інше. З досвіду – вірогіднішим є другий варіант.

Разом з тим, речник кремля коментуючи тему переговорів, повторив традиційну пропагандистську тезу про те, що росія готова до переговорів, а Україна їх не хоче. Це не так, бо, по-перше, в російському розумінні переговори означають, що Україна має капітулювати. По-друге, в Києві стверджують, що переговори з росією можливі тільки після того, як вона виведе свої війська з усіх окупованих українських територій, у тому числі з Криму. Такий варіант росія відкидає, прагнучи виграти час на відновлення своєї армії та підготовку до нового наступу.

Тому "мир", який пропонує росія, – це відкладений конфлікт, а цього Україні допустити не можна.

Що стосується слів сергія лаврова, сказаних Вану Ї про готовність росії до переговорів, вони цілком лягають у концепцію російського бачення переговорного процесу. Можливо, тут є й інша логіка – росія готова піти на поступки, щоб швидше завершити війну. Втім, поки що підстав серйозно розглядати такий варіант немає, хоча перемоги ЗСУ на фронті роблять такий сценарій все більш і більш можливим.

"Зернова угода": росія знайшла зручний привід піти

29 жовтня росія заявила про свій вихід із "зернової угоди" – ініціативи під проводом ООН для безпечного морського експорту агропродукції з України. Про таке рішення повідомило російське міністерство оборони, а згодом і російське мзс. Його причиною стала нібито атака українських безпілотників на кораблі Чорноморського флоту та цивільні судна, які, як зазначає росія, забезпечували безпеку "зернового коридору".

Втім, на нашу думку, атака проти російських кораблів у бухті окуповано Севастополя стала для москви лише приводом вийти з "зернової угоди".

По-перше, росія стверджує, що були атаковані цивільні судна, які нібито забезпечували безпеку "зернового коридору". Це важливо, бо так росія натякає на порушення норми угоди, яка забороняє атакувати цивільні судна, що беруть участь у "зерновій ініціативі". Тут одразу виникає два питання, чи справді були атаковані цивільні судна, і якщо так, то чи брали вони участь у "зерновій ініціативі". Видається, що відповідь "ні" підходить для обох питань.

З одного боку, міноборони росії говорить про те, що "незначних пошкоджень" зазнав лише військовий корабель – тральщик "Іван Голубець". На те, які цивільні судна постраждали і яку участь вони брали в "зерновій ініціативі", російське міністерство оборони не вказує. З іншого боку, розслідувачі команди "GeoConfirmed", які проаналізували дані з відкритих джерел, стверджують, що постраждали 3 військові кораблі. Це вищезгаданий "Іван Голубець", а також флагман чорноморського флоту рф фрегат "Адмірал Макаров" – носій крилатих ракет "Калібр", якими росія завдає ударів по цивільній інфраструктурі України.

Також в ООН заявили, що російські кораблі не мають права охороняти "зерновий коридор". Саме тому безпідставним є аргумент Москви про те, що атака проти її військових кораблів, які до того ж перебувають за 220 кілометрів від "коридору", порушує "зернову угоду".

По-друге, росія вже неодноразово погрожували вийти з угоди, якщо не будуть виконані її вимоги. На цьому також наголосив Дмитро Кулеба:

"Нинішня черга зерновозів накопичувалася у Чорному морі з вересня, коли росія почала зумисно гальмувати роботу коридора і намагатися зірвати домовленість. рф вирішила відновити 'голодні ігри' вже давно, а тепер шукає виправдання для цього", – написав він у себе в Twitter.

Крім того, за словами дипломата, зараз у черзі очікують близько 2 млн тонн зерна на 176 суднах.

"Десатанізація" України: апогей ідіотизму чи спроба уникнути релігійних конфліктів в російській армії

росіяни вирішили знову змінити цілі так званої "спецоперації". Втім, видається, що з фантазією в них зовсім погано. До вже традиційних "боротьби з нацистами" і "захисту людей Донбасу" росія тепер хоче додати "десатанізацію" України. І це не жарт. Така "геніальна" думка народилася в голові помічника секретаря Радбезу рф алєксєя павлова.

Він заявив, що Україна перетворилася на "тоталітарну гіперсекту", де громадяни відмовилися від православних цінностей, а тому "десатанізація" стає нагальним питанням. павлов вважає, що точна кількість сект в Україні невідома, але "рахунок іде на сотні".

На перший погляд, ці твердження видаються абсолютною нісенітницею. Втім, на думку аналітиків Інституту вивчення війни, у них може бути певна мета – наприклад, бажання відвернути інакомислення серед груп релігійних меншин у російській армії, де все частіше трапляються конфлікти на релігійному ґрунті.

Однак на цьому маразм від російських політиків не завершився. 28 жовтня постійний представник росії в ООН васілій нєбєнзя заявив, що російські окупанти нібито виявили в Україні безпілотники, які можуть "розповсюджувати комарів, заражених небезпечними вірусами".

Після читання російських заяв може здатися, що все це – сон або марення. Втім, на жаль, це не так. росія і справді живе у викривленій реальності, яку хоче нав'язати Україні силою. Тому в українців немає іншого виходу, крім як протистояти агресору і захищати своє право самостійно обирати власне майбутнє.