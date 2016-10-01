Зубко: зупинку гасіння терикону треба розслідувати

Віце-прем'єр Геннадій Зубко заявляє, що ситуація навколо гасіння териконів на Львівщині вимагає службового розслідування.

У коментарі "Українській правді" Зубко зазначив, що балансоутримувачем териконів на Львівщині, де відбувається гасіння пожежі, є ПАТ "Львівська вугільна компанія".

Підприємством укладено відповідну угоду із відокремленим підрозділом ДП "Львіввугілля", що перебуває у сфері управління Мінпаливенерго та профільного віце-прем'єра.

Зубко повідомив, що 15 липня під його головуванням було проведено засідання Міжвідомчого оперативного штабу Державної надзвичайної комісії. Завдяки втручанню Міжвідомчого оперативного штабу площа горіння зменшилася з 1,2 га до 0,06 га.

За його словами, активні роботи з гасіння терикону було призупинено через заборгованість у 7,7 млн грн балансоутримувача перед Спецуправлінням ДП "Львіввугілля", про що були проінформовані відповідальні особи.

"Врегулювання питання заборгованості та ефективності використання коштів на гасіння пожежі потребує контролю Мінпаливенерго у взаємодії з профільним віце-прем’єр-міністром та ПАТ "Львівська вугільна компанія", - наголосив віце-прем'єр.

"Переконаний, що ця ситуація вимагає службового розслідування. До посадових осіб, які виявили службову недбалість, мають бути застосовані дисциплінарні стягнення", - підкреслив Зубко.

Як повідомлялося, у п'ятницю в ефірі Львівської обласної державної телерадіокомпанії прем’єр Володимир Гройсман вибачився перед львів'янами за те, що Зубко досі не вирішив питання палаючого терикону "Львівської вугільної компанії".

9 вересня Гройсман обурився відмовою віце-прем'єра Геннадія Зубка звітувати перед депутатами щодо терикону і використав жорстку лексику.

Зубко ж пояснив свою перепалку з прем'єром надлишковою емоційністю.

Українська правда