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Німеччина вимагає від Росії показати докази звинувачень проти Сущенка

Середа, 5 жовтня 2016, 15:01

МЗС Німеччини стежить за справою затриманого в Москві журналіста Романа Сущенка і чекає, що російська влада надасть переконливі докази, якщо такі є.

Про це у відповідь на запитання журналістів сказав речник МЗС ФРН Мартін Шефер, передає Укрінформ.

"Якщо є підстави для арешту, то ми чекаємо, що підстави для висунення таких обвинувачень буде представлено", - заявив Шефер.

Дипломат запевнив, що в Німеччині "дуже уважно" стежать за всіма подіями у відносинах між Україною і Росією, які не лише один для одного є великими сусідами, а також і сусідами Європейського Союзу. Арешт українського журналіста у Берліні також "взяли до відома".

Шефер наголосив: "з точки зору федерального уряду, ми б хотіли, щоб усі журналісти - чи то в Німеччині, в Росії, в Україні або будь-якій іншій країні світу - могли вільно виконувати свою роботу, а свобода преси поважалася".

Як відомо, Верховна Рада ухвалила заяву про незаконне позбавлення російською владою свободи українських журналістів Романа Сущенка та Миколи Семени.

Фейгін з неділі не міг потрапити до Романа Сущенка.

Паризький кореспондент агенції "Укрінформ" Роман Сущенко, який­ прибув до Росії у приватних справах, був затриманий в РФ, де його звинуватили в шпигунстві.

У ФСБ заявили, що Сущенко є співробітником головного управління розвідки Міноборони України.

У Головному управлінні розвідки називають фейком заяву ФСБ Росії про те, що журналіст "Укрінформу" є розвідником Головного управління розвідки.

В "Укрінформі" заявили, що всі звинувачення "в шпигунстві" на адресу Романа Сущенка, журналіста з багаторічною бездоганною професійною репутацією, акредитованого в одній з найвпливовіших країн Євросоюзу, яка до того ж є учасницею "нормандського формату", можуть розцінюватися лише як ще один зухвалий і неправомірний акт з боку РФ щодо українських громадян.

В агентстві наголошують, що Романа затримали у Москві в день прибуття. Росія, порушуючи всі міжнародні правила, не повідомила про його затримання ні українське консульство, ні родичів Сущенка. Про затримання журналіста стало відомо із повідомлень російських ЗМІ.

У понеділок стало відомо, що Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував Сущенка на 2 місяці.

Україна вимагає негайного звільнення затриманого в РФ українського журналіста та відповідної реакції від ОБСЄ, РЄ та інших структур.

З вимогою звільнити Сущенка виступила низка міжнародних інституцій, зокрема Репортери без кордонів та уповноважена ОБСЄ з питань свободи слова Дуня Міятович.

Теми: СущенкоНімеччинаМеркель
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