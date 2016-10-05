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Германия требует от России показать доказательства обвинений против Сущенко

Среда, 5 октября 2016, 15:01

МИД Германии следит за делом задержанного в Москве журналиста Романа Сущенко и ожидает, что российские власти предоставят убедительные доказательства, если таковые имеются.

Об этом в ответ на вопрос журналистов сказал спикер МИД ФРГ Мартин Шефер, передает Укринформ.

"Если есть основания для ареста, то мы ожидаем, что основания для выдвижения таких обвинений будут представлены", - заявил Шефер.

Дипломат заверил, что в Германии "очень внимательно" следят за всеми событиями в отношениях между Украиной и Россией, которые не только друг для друга являются крупными соседями, а также и соседями Европейского Союза. Арест украинского журналиста в Берлине также "приняли к сведению".

Шефер отметил: "с точки зрения федерального правительства, мы бы хотели, чтобы все журналисты - в Германии, в России, в Украине или любой другой стране мира - могли свободно выполнять свою работу, а свобода прессы в почете".

Как известно, в среду Верховная Рада приняла заявление о незаконном лишении российскими властями свободы украинских журналистов Романа Сущенко и Николая Семены.

Парижский корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в Москве, где его обвинили в шпионаже. В ФСБ заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В Главном управлении разведки назвали фейком заявление ФСБ России о том, что журналист "Укринформа" - разведчик.

В "Укринформе" заявили, что все обвинения "в шпионаже" в адрес Романа Сущенко, журналиста с многолетней безупречной профессиональной репутацией, аккредитованного в одной из самых влиятельных стран Евросоюза, которая к тому же является участницей "нормандского формата", могут расцениваться лишь как еще один дерзкий и неправомерный акт со стороны РФ в отношении украинских граждан.

В агентстве отмечают, что Роман был задержан в Москве в день прибытия и, в нарушение всех международных правил, о его задержании российская сторона не сообщила никому.

В понедельник стало известно, что Лефортовский суд Москвы 1 октября арестовал Сущенко на 2 месяца.

Украина требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.

Украинская правда

Темы: СущенкоГерманияМеркель
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