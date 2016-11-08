В АП кажуть, що хотіли звільнити Саакашвілі ще влітку
Голову Одеської Облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі, який заявив про своє звільнення, планували відправити у відставку ще влітку.
Про це з посиланням на Адміністрацію президента України повідомляє Громадське.
"Відставка готувалась влітку, але під час особистої зустрічі Саакашвілі і президента були досягнуті домовленості, що це відкладається за особистим зобов'язанням Саакашвілі виконати ряд вимог", — повідомили в АП.
Зокрема йшлось про будівництво траси Одеси — Рені, запуск "єдиного вікна" на Одещині та ряд інших вимог.
"Нічого з цього не було виконано. Саакашвілі просто зіграв на випередження, щоб це виглядало красивіше, сам пішов, а не відставили" — заявили в АП.
Указ про звільнення Саакашвілі з посади очільника Одеської ОДА буде готовий в середу, коли президент повернеться з відрядження у Словенію
"Деталі про незадоволення роботою теж будуть" — підсумували в Адміністрації.
При цьому, в Адміністрації президента обговорюють кілька кандидатур на посаду керівника Одеської області. Чітких кандидатур поки немає, але обговорюється можливість призначення когось з колишніх голів Одеської ОДА. Також на Банковій обговорюють кандидатуру Анатолія Урбанського, який очолює Одеську обласну раду і є членом партії БПП.
Як відомо, у понеділок голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі заявив, що подає у відставку.
Особа Саакашвілі обговорювалася в колі громадських активістів, як "драйвера нової політичної сили".
Зокрема, екс-заступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе весною заявляв, що "Саакашвілі буде з нами, звичайно. І, він буде одним з ідеологів і драйверів цієї нової партії".
Влітку народний депутат Віктор Чумак повідомив, що номінаційний комітет активно відбирає людей, які стануть членами нової всеукраїнської партії "Хвиля", яку може очолити Саакашвілі.