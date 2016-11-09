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Американці завалили Google запитами про еміграцію в Канаду

Середа, 9 листопада 2016, 10:32

Сайт державної міграційної служби Канади працює з перебоями на тлі підрахунку голосів на президентських виборах у США, який вказує на перемогу республіканця Дональда Трампа.

Про це повідомляє російська служба ВВС.

В цілому в ЗМІ пов'язують перебої в роботі сайту канадської міграційної служби з тим, що американські користувачі почали масово відвідувати сайт, який в результаті не впорався з навантаженням.

Раніше багато ліберально налаштовані американці, включаючи ряд знаменитостей, заявляли про намір переїхати в Канаду в разі перемоги консерватора Трампа.

Американські ЗМІ також повідомляють про різкий сплеск числа запитів у Google про те, як переїхати в Канаду. За даними видання Oregon Live, це сталося близько 6 вечора за місцевим часом.

Канал Fox з посиланням на кадрове агентство Monster, що надає послуги з пошуку роботи в інтернеті, повідомляє про різке зростання запитів від американців з приводу пошуку роботи в Канаді. Причому кількість запитів почала зростати на початку цього року, як раз коли стартувала президентська кампанія.

Влада Канади в "Твіттері" також відреагували на зростання числа запитів з боку США. В офіційному акаунті країни з'явилося повідомлення:

"У Канаді мігрантів заохочують привносити в країну свої культурні традиції і ділитися ними зі своїми співгромадянами". Багато видань розцінили це повідомлення як жарт над результатами виборів в США.

Трамп відомий своїми спірними висловлюваннями про проблему міграції. Наприклад, він обіцяв побудувати стіну на кордоні з Мексикою, щоб стримати приплив нелегальних іммігрантів до країни.

Для американця отримати канадське громадянство не так просто, зазначає Huffington Post. Так, процес розгляду виду на проживання для подружжя канадських громадян з інших країн займає більше двох років, навіть якщо вони вже проживають в Канаді.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАвибори
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