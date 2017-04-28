Хроніка 28 квітня. Райська робота в РНБО та постріл в Кернеса

Найцікавіше: 2006. Олесь Довгий: через детектор брехні – у секретарі Київради 2010. ПАРЄ не визнала Голодомор геноцидом 2011. Домогосподиня, радниця з питань шопінгу та інші держслужбовці РНБО 2014. Замах на харківського мера Кернеса

2003, понеділок

Міністр транспорту України Григорій Кирпа стверджує, що він не має відношення до кланів і політичних партій, і за його спиною не стоїть президент Леонід Кучма. "Я, у принципі, знаю свої можливості і своє місце", – прокоментував Кирпа розмови, що його бачать наступником Кучми.

2004, середа

– Двоє українських миротворців загинули в Іраку через напад на механізований патруль українців поблизу іракського міста Аз-Зубадія.

– Нацрада з телебачення та радіомовлення перенесла на 2005 рік обов'язкове стовідсоткове мовлення державною мовою для нових ліцензіатів. Президент Леонід Кучма виступив проти таких революційних змін.

14 квітня Нацрада ухвалила рішення, що трансляція передач в Україні має відбуватися українською, а документи на одержання ліцензій повинні подаватися в Нацраду із зазначенням української мови трансляції.

– Президент Кучма впевнений, що парламент має знов проголосувати зміни до Конституції.

Раніше парламент не підтримав рішення про ухвалення змін до Конституції – не вистачило шести голосів.

2005, четвер

– На момент призначення керівником Державного управління справами Ігор Бакай був громадянином України, запевняє другий президент Леонід Кучма.

Раніше посол Росії Віктор Чорномирдін розповів, що Бакай отримав російське громадянство ще до Помаранчевої революції.

– Екс-мер Одеси Руслан Боделан втік до Росії – він перебуває на лікуванні у військовому госпіталі в Москві. Прокуратура порушила проти Боделана справу по статті зловживання владою або службовим становищем.

2006, п'ятниця

– Новим секретарем Київської міської ради став 26-річний представник фракції Блоку Черновецького Олесь Довгий. "Я вважаю, що він гідний уваги киян, тому що він повністю пройшов детектор брехні, відповів на питання, що він з любов'ю буде відноситися до виборців, що він порядна людина, що він хоче змін у Києві", – пояснив мер Черновецький.

Раніше УП писала, що саме Довгий подарував сину президента Віктора Ющенко Андрію телефон Vertu.

– Лідер БЮТ Юлія Тимошенко не буде відмовлятися від посади прем'єр-міністра заради створення коаліції демократичних сил. "Крім мене, навряд чи хтось наведе порядок в державі", – сказала вона.

– Співвласник "РосУкрЕнерго" Дмитро Фірташ дав перше інтерв'ю, у якому заперечив зв'язок з кримінальним авторитетом Семеном Могилевичем та розповів, що хоче виставити акції компанії на Лондонську фондову біржу.

– ЦИТАТА ДНЯ: "Я не считаю, что революция – это плохо. Благодаря событиям 2004-2005 годов мы имеем во многом другие принципы. Из прошедших событий все извлекли хороший урок, никто уже не вернется к старым принципам управления". Інтерв'ю Сергія Льовочкина.

2007, субота

Уперше за часи після Помаранчевої революції президент Віктор Ющенко вийшов на майдан. Він пообіцяв, що дострокові вибори обов'язково відбудуться.

У свою чергу прем'єр Віктор Янукович заявив, що готовий іти на дострокові вибори, якщо вони будуть результатом політичних домовленостей.

2008, понеділок

– 20 чоловік загинули через катастрофу гелікоптера Мі-8 у Чорному морі. На борту була вахта працівників плавучої бурової установки.

– Україна повністю розрахувалася за своїми газовими боргами перед Росією. Про це заявила прем'єр Юлія Тимошенко в день зустрічі з главою російського уряду Віктором Зубковим у Києві. Зубков підтвердив. Також країни підписали документи щодо співпраці за 10-ма пріоритетними напрямками.

2009, вівторок

– Лідер Партії регіонів Віктор Янукович зізнався, що вже давно ходить на зустрічі з прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Теоретично він допускає створення нової парламентської коаліції у складі БЮТ та Партії регіонів.

– ВІДЕО ДНЯ: міністр молоді та спорту Юрій Павленко "вдарив" паперами комерційного директора готелю Спорт Юрія Супрунюка.

– Українці щорічно переплачують $1 млрд. через необґрунтовано завищені ціни на ліки, заявила заступник генпрокурора Тетяна Корнякова.

2010, середа

– ПАРЄ відмовилася визнати Голодомор геноцидом українського народу (за – 21 депутат, проти – 55). Але Асамблея схвалила резолюцію про вшанування пам'яті загиблих у результаті голоду 1932-1933 років в Україні та інших республіках колишнього СРСР. В українській делегації це назвали перемогою.

– Полювання на екс-прем'єра Тимошенко та її урядовців. Генпрокуратура порушила кримінальну справу за фактом зловживання бюджетними коштами, отриманими у 2009 році від продажу квот на викиди парникових газів.

2011, четвер

– Розслідування УП про те, як посада секретаря РНБО перетворилася на синекуру для Раїси Богатирьової, яка до того ж працевлаштувала на держслужбу своїх особистих помічників.

– Попереднє судове засідання у справі над Олексієм Пукачєм, обвинуваченим у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе, провели в закритому режимі, пояснивши це тим, що на обвинувальному висновку стоїть гриф "таємно".

– Президент Віктор Янукович призначив свого попередника Віктора Ющенка співголовою Ради з питань розвитку "Мистецького арсеналу".

– Вчителі мало заробляють, бо недостатньо працюють, натякнув міністр освіти Дмитро Табачник. Він нагадав, що у 90-х навантаження на вчителя у Києві становило до 30 годин, тоді як зараз у середньому по країні – 14 годин. Так Табачник відреагував на березневий мітинг працівників освіти, які протестували проти низького рівня свого життя.

2012, субота

– Лікарі німецької клініки Шаріте оголосили діагноз екс-прем'єрки Юлії Тимошенко – хронічна грижа міжхребцевого диска, і виключили будь-яку симуляцію симптомів. У МОЗ заявили, що ці висновки суперечать рішенням Міжнародної медичної комісії щодо результатів обстеження Тимошенко.

– Лідер "Фронту Змін" Арсеній Яценюк та перший заступник голови "Батьківщини" Олександр Турчинов кличуть лідера "УДАРу" Віталія Кличка до лав Об'єднаної опозиції. Сам Кличко підкреслює, що "УДАР" піде на парламентські вибори самостійно.

2013, неділя

– Донецький "Шахтар" достроково став чемпіоном України, зігравши 1:1 з харківським "Металістом".

– На зустрічі з киянами лідер "УДАРу" Віталій Кличко пообіцяв, що спробує переконати депутатів від "Свободи" припинити руйнувати пам'ятники політичним діячам СРСР. "Якщо ми будемо пам'ятники валити – краще жити ми не будемо, це зрозуміло кожному з нас!" – сказав Кличко.

У лютому свободівці зруйнували пам'ятник Леніну в Сумській області.

2014, понеділок

– Замах на мера Харкова Геннадія Кернеса. Снайпер вистрілив йому у спину з гвинтівки під час прогулянки. Кернеса прооперували, але його стан залишився важким.

– Щонайменше $32 млрд. вивезли до Росії екс-президент Віктор Янукович та його оточення, заявив в.о. генпрокурора Олег Махніцький.

– Озброєні терористи захопили будівлю Костянтинівської міськради і почали будувати біля неї барикади з шин та піску.

– На учасників маршу за єдину Україну в Донецьку напали люди в камуфляжі і з битами. Також невідомі захопили приміщення Концерну РРТ в Донецьку та вимкнули низку українських телеканалів.

– США розширили санкційний список росіян та російських компаній через ситуацію в Україні. Під санкції потрапили компанії та банки, підконтрольні або Геннадію Тимченку, або Аркадію та Борису Ротенбергам, або банку "Росія". Свій санкційний список розширив і ЄС.

2015, вівторок

У зоні відчуження на території спецкомбінату "Чорнобильська пуща" виникла наймасштабніша за 25 років пожежа. Її зупинили за 5 км від могильників відходів ЧАЕС. Влада запевнила, що зміни радіоактивного фону через пожежу не відбулося.

– Один військовий загинув та 14 поранено за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Громадський люстраційний комітет презентував онлайн-реєстр осіб, які підлягають люстрації. Спочатку в нього внесли прізвища 755 прізвищ.

– Голова Луганської ОДА Геннадій Москаль розпорядився перекрити залізничний рух і дорогу на окуповані території Луганщини.

– У першому кварталі 2015 року ВВП України впав на 15%. В Нацбанку заявили, що це співпадає з їхніми прогнозами.

2016, четвер

– Після проведення розслідування детективи НАБУ не знайшли доказів незаконного впливу нардепа та одного з найближчих соратників президента Ігоря Кононенко на екс-міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса.

На початку лютого Абромавичус заявив про корупційну діяльність і тиск з боку Кононенко. "Кульмінацією кадрового свавілля" назвав він бажання депутата мати свого заступника в Мінекономіки.

– Телеведучий Савік Шустер і далі працюватиме в Україні. Держслужба зайнятості призупинила рішення про анулювання йому дозволу на роботу. У КМДА заявили, що шоу Шустера виходитиме на телеканалі "Київ".

25 квітня Шустеру анулювали дозвіл на роботу. Київський центр зайнятості пояснив це недійсною довідкою про несудимість. Шустер, який є громадянином Канади, заявив, що працюватиме без дозволу та оголосив голодування.

Рустем Халілов, для УП