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Росія робить все, щоб дискредитувати ПАРЄ – Ар'єв

Четвер, 6 квітня 2017, 11:54

Російська Федерація докладає всіх зусиль, щоб делегітимізувати Парламентську асамблею Ради Європи.

Про це заявив голова постійної делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв, інформує прес-служба фракції БПП.

"Ми перебуваємо в контакті з нашими колегами і обговорюємо ситуацію щодо візиту до Сирії голови ПАРЄ Педро Аграмунта, голови юридичного комітету ПАРЄ Алана Дестекса, доповідача моніторингового комітету по Україні Жорді Шукла. Буде дуже серйозна розмова в бюро та політичних групах", – наголошує Ар'єв.

За його словами, зараз ситуація в асамблеї дуже напружена.

"Є сили, які використовують керівників Асамблеї в провокаційних візитах, щоб розвалити Асамблею. Це свідомі дії РФ на підрив довіри до ПАРЄ, делегітимізація як органа", – зазначає Ар'єв.

За словами голови української делегації, після цього візиту, почалися розмови про те, чи може далі Жорді Шукла бути доповідачем від України, оскільки виникає конфлікт інтересів.

"Зараз треба дослідити чи було пряме фінансування і отримати відповіді чи було фінансування перельоту, проживання з боку РФ для членів ПАРЄ, що відвідували Сирію. І якщо це мало місце, тоді конфлікт інтересів стає вже не уявним, а реальним", – заявляє Ар’єв.

Як відомо, 20 березня російський "Первый канал" повідомив, що у сирійський Дамаск прибула делегація депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії на чолі з головою Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунтом. Хоча, як відомо, Аграмунт не був уповноважений Асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.

Аграмунт виступив з ініціативою повернути Росію до Асамблеї.  

Українська строна закликала направити листа в ПАРЄ з вимогою дати пояснення, чому президент Асамблеї полетів до Сирії разом із делегацією російської Держдуми.

За словами Ар'єва, делегати ПАРЄ засудили візит Аграмунта з російськими депутатами в Сирію.

Українська правда

Теми: ПАРЄ
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