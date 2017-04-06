Порошенко: рішення ЄП ще не скасування віз, але ми працюємо

Президент Петро Порошенко заявляє, що позитивне голосування в Європарламенті питання про надання Євросоюзом безвізового режиму для українців ще не означає скасування віз, але влада України працює над тим, щоб остаточне введення "безвізу" не відклали на більш пізні терміни.

Про це він сказав журналістам в кулуарах 10-го Київського безпекового форуму, який проходить в Києві в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я хочу підкреслити, що це ще не відкриття кордону. Ми ще чекаємо рішення Ради ЄС, ми старанно працюємо, щоб ніхто не відсунув і не відстрочив цей процес", – сказав Порошенко.

За словами глави Української держави, "пропутінські представники" в Євросоюзі намагаються завадити Україні отримати безвізовий режим і останні дебати в Європарламенті це підтвердили.

"Тільки спільна робота всіх політсил всередині держави та за її межами дає нам можливість бути твердо впевненими в тому, що все у нас буде добре", – сказав Порошенко.

Він також вважає, що президентські вибори у Франції, не можуть негативно вплинути на процес надання "безвізу" українцям.

Як повідомлялось, Європейський парламент 6 квітня під час другої частини пленарної сесії проголосував за надання безвізового режиму з ЄС для громадян України.

Після голосування в Європарламенті український безвіз мають схвалити у Раді ЄС. Очікується, що безвіз для України фактично може набути чинності на початку червня.

На сайті ЄП опублікована стаття з детальним описом графіку та позиціями окремих гравців ЄС.