Хроніка 15 травня. Перемога Джамали на Євробаченні та мільйон доларів за Царьова

Найцікавіше: 2009. Луценко нагадав німцям про Гітлерюгенд 2014. Сепаратиста Царьова оцінили в мільйон 2016. Україна вдруге перемогла на Євробаченні

2001, вівторок

Члени УНА-УНСО, які перебувають у слідчому ізоляторі СБУ, готуються до голодування на знак протесту проти свого ув'язнення. Їх було затримано у зв’язку з сутичками під час акції проти президента Леоніда Кучми, що відбулася у Києві 9 березня.

2002, середа

Верховна Рада обирає керівництво пакетним голосуванням. Перший пакет запропонували комуністи: Адам Мартинюк – спікер, Віктор Мусіяка – перший віце-спікер, Петро Толочко – віце-спікер. Депутати не підтримали. Не зібрали достатньо голосів й інші пакети: Іван Плющ, Адам Мартинюк, Олександр Турчинов та Володимир Литвин, Адам Мартинюк, Олександр Зінченко. Висунення нових кандидатів перенесли на наступний день.

2003, четвер

– Проти чотирьох соратників Юлії Тимошенко знову порушили кримінальні справи: за службову підробку й приховування валютного виторгу. Прокуратура заявила про суму у мільярд доларів.

Двох з колишніх керівників ЄЕСУ – Геннадія Тимошенко і Антоніну Балюру – так і не звільнили із СІЗО. Екс-бухгалтера ЄЕСУ Лідію Сокольченко охороняє ОМОН у лікарні – хоча вона, за словами Тимошенко, впала у кому.

Сама Тимошенко майже всю ніч перебувала на території Лук’янівського СІЗО. А четверо депутатів від БЮТ оголосили під стінами СІЗО голодування, вимагаючи звільнення Геннадія Тимошенка й Балюри.

– Верховна Рада ратифікувала Європейську хартію регіональних мов або мов меншин. Ратифікації передували запеклі суперечки через питання, чи відносити російську мову до мов національних меншин. У прийнятій хартії російська визнана такою мовою.

– "Репортери без кордонів" висловили занепокоєння українській владі через те, що з-під варти звільнили Сергія Обозова та Сергія Бєлінського, яких було засуджено за халатність та підробку документів у зв’язку зі зникненням журналіста Георгія Гонгадзе.

2004, субота

– Лідер Партії промисловців і підприємців Анатолій Кінах зізнався, що під час визначення Віктора Януковича єдиним кандидатом від влади на президентських виборах, на депутатів, що входять у більшість, здійснювався тиск.

– Прем’єр Віктор Янукович та російський президент Володимир Путін домовилися про скасування вилучень, що існують у рамках зони вільної торгівлі.

2005, неділя

Прем’єр Юлія Тимошенко звинуватила російські нафтові компанії у шантажі. За її словами, росіяни підвищили ціни на нафту на 30%, тому що були незадоволені перемогою Віктора Ющенка на президентських виборах.

2006, понеділок

– Близько ста білорусів, які брали участь в акціях протесту після виборів президента Білорусі, просять президента Ющенка про політичний притулок в Україні.

Протести проти фальсифікацій пройшли на центральній площі Мінська після президентських виборів, але були придушені владою Олександра Лукашенка.

– Коаліціада-2006. Коаліція між БЮТ, "Нашою Україною" та Соцпартією народиться до кінця дня, пообіцяла зранку Юлія Тимошенко, але цього не сталося. Від нашоукраїнців вимагають погодитися з тим, що посада прем’єра відійде БЮТ, а спікера – соціалістам. Пропрезидентська сила на такий розподіл посад не згодна.

2008, четвер

– Члена НСНУ Владислава Каськіва не впустили в Росію. Він прилетів до Москви на запрошення НТВ і був затриманий в аеропорту, адже, на думку росіян, загрожує безпеці країни. Українська сторона вважає це відповіддю на заборону в’їзду в Україну мерові Москви Юрію Лужкову.

– Фінансовим партнером групи компаній Vanco, яка отримала право на розробку Прикерченської нафтогазоносної ділянки, виявилася компанія ДТЕК Ріната Ахметова.

2009, п'ятниця

– Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко визнав, що під час конфлікту в аеропорту Франкфурту згадував про нацистське минуле Німеччини. "Я сказав, що мої права почалися тут після 1945 року, а Гітлерюгенд давно закритий. Це – правда", – сказав Луценко.

Він також повідомив, що німецькі правоохоронці закрили справу проти нього та його сина.

Між тим до рук журналістів потрапила доповідна консула України у Франкфурті Сергія Дятлова. У ній Дятлов повідомляє, що події в аеропорту розгорталися наступним чином. Працівниці "Люфтганзи" заявили Луценку, що не пустять його на літак, бо їм здається, що він нетверезий. Сталася перепалка. Співробітниці "Люфтганзи" викликали поліцію, при цьому на допомогу Луценкові прийшов його син. Суперечка продовжилася, і поліцейські повалили Луценко-молодшого на підлогу, а батько прийшов на допомогу. Закінчилося все тим, що на Юрія Луценка надягли наручники та винесли із зали.

– Економіка України балансує на межі можливого, вважає екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник. "Сильний спад економіки, бюджет має серйозний дефіцит, немає джерел для його фінансування, і запасу міцності нема, бо казначейські рахунки – "голі"! Такого не було ніколи", – запевнив він.

– Харківський апеляційний суд амністував вбивцю одного з лідерів Партії регіонів Євгена Кушнарьова Дмитра Завального.

2011, неділя

ЦИТАТА ДНЯ: "Національною мовою не говорять лише окупанти, раби і дурні". Третій президент України Віктор Ющенко.

2012, вівторок

– Президент Віктор Янукович наполягає на створенні тристороннього газового консорціуму за участю України, Росії та Європи. Про це він заявив під час візиту до Москви.

– Курйозний випадок стався з радницею президента Ганною Герман. Беручи участь у врученні премій, Герман стала переповідати, як до неї перед початком нагородження підійшла жінка і сказала, що Герман – несправжня українка. Зал відповів на це оваціями та вигуками "Так і є!"

– В партії Сергія Тігіпка видавали зарплату в конвертах, розповіла його колишня заступниця Олександра Кужель. "Він усім нам виплачував тільки в конвертах заробітну плату. А в цей час виходив в ефір і говорив, що треба платити офіційно", – заявила Кужель.

2013, середа

– У суді по "справі Євгена Щербаня" допитали ключового свідка – Петра Кириченка. Колишній помічник Павла Лазаренка мешкає у США та був допитаний за допомогою відеозв’язку. Кириченко заявив, що гроші за вбивство Щербаня перераховувалися Юлією Тимошенко.

– Європейська комісія схвалила проект рішення Ради ЄС про підписання Угоди про асоціацію з Україною. Але в комісії наголосили, що підписання відбудеться лише в разі створення українською владою необхідних політичних передумов.

– П’ять кандидатів у Верховну Раду з "проблемних" округів виступили із вимогою припинити тиск проти них та призначити перевибори в цих округах.

2014, четвер

– Стало відомо, що Росія закидає українському режисерові Олегу Сенцову "організацію теракту". Кримчанина Сенцова затримали напередодні у Сімферополі та планують перевезти до Москви.

Також у Криму відбулися масові обшуки в будинках кримських татар: почалися напередодні ввечері та тривали всю ніч.

– Мільйон доларів нібито призначили за голову сепаратиста Олега Царьова. Про це йде мова в аудіозапису, який з’явився в інтернеті. На ньому людина з голосом, схожим на голос дніпропетровського губернатора Ігоря Коломойського, розповідає людині, чий голос схожий на голос Царьова, про нагороду за його голову. "Я тобі розповім, що в синагозі напередодні шабата була молитва. Помолились за вбитого цього, товариша Шлемкевича, єврея, якого вбили в Маріуполі", – пояснює "голос Коломойського" співбесіднику причину запланованої помсти.





Увага! Багато ненормативної лексики

– Європейський ринок повноцінно відкрився для українських товарів і послуг. Обнулені близько 98% мит. Поки ці заходи діятимуть до 1 листопада.

– У Маріуполі співробітники комбінатів імені Ілліча й "Азовсталі" вийшли на вулиці міста, щоб разом з іншими жителями розчистити їх від барикад.

– Київське "Динамо" виграло фінал Кубка України. У фінальному матчі з донецьким "Шахтарем" кияни перемогли з рахунком 2:1.

– Чемпіоном серед "кнопкодавів" можна назвати заступника голови фракції "Батьківщина" Андрія Іванчука. Під час голосування щодо включення до порядку денного законопроекту про проведення виборів в умовах військових дій Іванчук встиг проголосувати за себе і ще чотирьох нардепів.

2015, п’ятниця

– До чотирьох років і двох місяців в’язниці засудили в Сімферополі кримчанина Олександра Костенка. Нелегітимний "суд" визнав його винним у нанесенні ушкоджень бійцю "Беркута" під час Євромайдану в Києві.

– Чотирьох українських військовослужбовців затримали у Донецькій області за підозрою у вбивстві двох місцевих жителів.

– Президент Петро Порошенко підписав закони про декомунізацію, які були прийняті парламентом у квітні.

2016, неділя

– Від 117 до 167 млрд доларів коштів українського походження осіли в офшорах, за приблизними міжнародними оцінками. Це 1,5-2 річних ВВП України.

– Українська співачка Джамала стала переможцем міжнародного конкурсу Євробачення-2016 у Стокгольмі. Вона заспівала пісню "1944" – про депортацію кримських татар у 1944 році.

Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що українська столиця гідно прийме Євробачення у 2017-му.

Рустем Халілов, для УП