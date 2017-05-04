Колишнього співробітника СБУ судитимуть за те, що перейшов на бік Росії
До суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього заступника начальника Управління Служби безпеки України – начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України в місті Севастополі.
Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури.
Згідно з інформацією, у 2014 році підполковник не прибув з АР Крим до Центрального управління Служби безпеки України задля подальшого несення служби та перейшов на бік іноземної держави.
Колишній співробітник СБУ обвинувачується в державній зраді та дезертирстві (ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України). Щодо нього проводилося заочне досудове розслідування.
Обвинувальний акт у порядку глави 24-1 КПК України направлений до Апеляційного суду міста Києва для визначення підсудності.
Українська правда