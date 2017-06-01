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ЗМІ: "Яндекс" закриває офіси в Україні

Четвер, 1 червня 2017, 19:32

Українські офіси компанії "Яндекс" будуть закриті.

Про це повідомляє vc.ru з посиланням на директора зі зв'язків з громадськістю "Яндекса" Очира Манджикова.

За його словами, найближчим часом українські офіси компанії будуть закриті. Кількість співробітників місцевого підрозділу він не назвав, сказавши лише, що їм запропонують роботу в офісах компанії в інших країнах.

"Компанія "Яндекс.Україна" включена до списку санкцій і фактично не може вести діяльність на території України. Зокрема, всі рахунки компанії заблоковані, і ми не можемо платити зарплату співробітникам. Тому ми прийняли рішення закрити офіси в Києві та Одесі, нашій команді запропонуємо продовжити роботу в інших офісах "Яндекса" в різних країнах", - заявив Манджиков.

Як повідомлялося, у понеділок, 29 травня, СБУ проводила обшуки в київському та одеському офісах "Яндекс Україна" у кримінальному провадженні за статтею "Державна зрада".

В СБУ заявили, що керівництво компанії незаконно збирало і передавало в Росію персональні дані українських громадян.

Компанія "Яндекс" відкинула звинувачення Служби безпеки України.

Як відомо, 16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.

Більше про нові санкції читайте тут: Новий фронт або шлях до цензури: навіщо Порошенко блокує російські соцмережі

Президент Порошенко заявив, що санкції щодо Росії, зокрема їх останнє розширення, можуть бути переглянуті після виходу російських військ з території України.    

"Українська правда" у Threads

Теми: інтернетсанкції
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