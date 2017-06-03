КНДР: США самі наближають день перетворення континенту на попіл

Північна Корея засудила симуляцію перехоплення США міжконтинентальної балістичної ракети країни і заявила, що Сполучені штати нездатні перехопити масований ядерний удар.

Про це заявив представник Стратегічних сил КНДР корейському телеграфному агентству, виступаючи англійською мовою, повідомляє Yonhap.

Відзначається, що Пхеньян назвав випробування США "серйозною військовою провокацією".

"Такий ризикований крок - це знак, що їх підготовка до розв'язування ядерної війни перейшла у фінальну фазу", - сказав представник збройних сил КНДР.

"Вони жорстоко помиляються, якщо думають, що їхня система перехоплення ракет зможе відбити масований ядерний удар наших стратегічних сил. Відчайдушні ігри адміністрації Трампа лише наближають той день, коли їх континент перетвориться на попіл" - заявили в Північній Кореї.

30 травня Пентагон провів випробування системи перехоплення балістичних ракет у Тихому океані.

У КНДР називають це випробування актом тих, кого довели до відчаю.

Європейська правда