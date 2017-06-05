ІДІЛ взяло на себе відповідальність за теракт в Лондоні
Понеділок, 5 червня 2017, 01:38
Терористичне угрупування ІДІЛ взяло на себе відповідальність за теракт в Лондоні у ніч на 4 червня.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на "інформагентство" бойовиків Amaq.
"Бойовики ісламської держави здійснили вчорашню атаку в Лондоні", - йдеться в заяві.
Як відомо, у ніч на 4 червня терористи врізалися у пішоходів на Лондонському мосту, після чого напали на людей із ножами на ринку Боро. Внаслідок атаки загинули 7 людей, 48 було госпіталізовано.
21 постраждалий перебуває в критичному стані.
Правоохоронці провели спецоперацію у східному районі Лондона, під час якої затримано 12 осіб.
Це вже третій теракт в Великобританії менш, ніж за три місяці.