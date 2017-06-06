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Всі затримані у справі про теракт в Лондоні звільнені

Вівторок, 6 червня 2017, 04:44

Всі затримані у справі про теракт на Лондонському мосту відпущені без висунення звинувачень.

Про це повідомила поліція Лондона.

"Всі люди, затримані в неділю, 4 червня, в ході розслідування були звільнені без висунення звинувачень", - сказано в повідомленні.

Йдеться про 12 осіб затриманих в районі Баркинг боро.

У поліції також повідомили, що правоохоронні органи працюють з членами сімей та судовими слідчими для впізнання тіл загиблих.

Як відомо, у ніч на 4 червня терористи врізалися у пішоходів на Лондонському мосту, після чого напали на людей із ножами на ринку Боро. Внаслідок атаки загинули 7 людей, 48 було госпіталізовано. 

Правоохоронці провели спецоперацію у східному районі Лондона, під час якої затримано 12 осіб. Поліція Великобританії оприлюднила імена двох застрелених нападників, які скоїли теракт на Лондонському мосту в ніч на 4 червня.

За словами глави МВС Британії, виконавці теракту були радикальними ісламістами.

За даними МОЗ Великобританії, внаслідок нападу у Лондоні щонайменше 21 потерпілий перебуває у критичному стані, загалом стаціонарного медичного лікування потребують 36 осіб.

При цьому, як повідомив 5 червня телеканал Sky News, в багажному відділенні фургона нападників було виявлено щонайменше десяток "коктейлів Молотова".

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика Британіятероризм
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