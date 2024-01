Всі затримані у справі про теракт в Лондоні звільнені

Всі затримані у справі про теракт на Лондонському мосту відпущені без висунення звинувачень.

Про це повідомила поліція Лондона.

"Всі люди, затримані в неділю, 4 червня, в ході розслідування були звільнені без висунення звинувачень", - сказано в повідомленні.

All those arrested in connection with the #LondonBridge terror attack have now been released without charge https://t.co/ZIMG5UnVoe