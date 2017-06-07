Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Генерал Ватутін" возитиме російських туристів

Середа, 7 червня 2017, 11:07

Проданий українською компанією в Росію теплохід "Генерал Ватутін" обслуговуватиме річкові круїзи в РФ.

Про це повідомляє російська Асоціація туроператорів (АТОР).

"Теплохід встане на внутрішні річкові маршрути вже в 2018 році", - заявляють там.

Водночас в АТОР зазначили, що наразі точно невідомо, за якими саме маршрутами буде виконувати навігацію "Генерал Ватутін", відомо лише, що він займе на річковому круїзному ринку Росії сегмент "вище середнього".

В операторі "Инфофлот", який буде продавати тури на теплохід, розповіли, що до початку навігації лайнер повинен пройти перевірку річкового реєстру.

За даними АТОР, теплохід придбала сейшельська компанія Skypoint, управляти теплоходом в Росії вона буде через свою "дочку", яка є "російською юридичною особою".

Як повідомлялося, 6 червня в українських ЗМІ з'явилася інформація, що теплохід "Генерал Ватутін", замість того щоб везти туристів до Одеси, з невідомих причин відправився в сторону кримського півострова.

Як вдалося з'ясувати "Українській правді", судно попрямувало до Росії, оскільки компанія-судновласник продала його.

Українська правда

Теми: Росіякораблі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Росія
Міжнародна федерація гімнастики допустила росіян і білорусів до змагань: є умова
Україна звільнила більше території за місяць, ніж РФ захопила за рік − глава МІ6
60 тисяч тон агропродукції, яку РФ знищила ракетним ударом, мали доставити в Китай – Зеленський
Останні новини
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяРосіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
Усі новини...
Реклама: