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Порошенко переконує голову ОБСЄ в необхідності поліцейської місії на Донбасі

Середа, 7 червня 2017, 18:08

Президент Петро Порошенко закликав голову ОБСЄ Себастіана Курца прискорити консультації у Відні щодо розміщення озброєної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

Про це він заявив під час зустрічі з Курцом, який крім головування в ОБСЄ є ще й Федеральним міністром Європи, інтеграції та закордонних справ Австрії.

Порошенко привернув увагу до "брутального порушення Кремлем Мінських домовленостей, свідченням чого є чергове загострення безпекової та гуманітарної ситуації на Донбасі", передає прес-служба українського президента.

Особлива увага була приділена зростанню випадків залякування спостерігачів ОБСЄ з боку проросійських бойовиків. Порошенко зазначив, що головною метою російської тактики залякування спостерігачів ОБСЄ є максимальне обмеження доступу Місії до окупованої території аж до повного витіснення СММ ОБСЄ з регіону.

Порошенко підкреслив необхідність посилення технічних можливостей Місії, що дозволить підвищити безпеку персоналу ОБСЄ, зокрема, через розширення можливостей для проведення віддаленого моніторингу.

Крім того, Порошенко відзначив, що Кремль продовжує здійснювати кроки, які спрямовані на інтеграцію захоплених підприємств Донбасу до російської економіки.

Як відомо, Україна виступає за введення поліцейської місії на Донбасі. Однак Росія виступає проти. У Москві згодні на озброєння спостерігачів ОБСЄ, які працюють на лінії зіткнення на Донбасі, стрілецькою зброєю.

23 квітня на окупованій частині Луганської області на міні підірвалася машина СММ ОБСЄ. Інцидент стався в районі населеного пункту Пришиб.

Один з членів місії загинув, двох було доставлено до лікарні.

Пізніше стало відомо, що загиблий – медичний працівник з США, поранення отримали громадяни Німеччини та Чехії.

Українська правда

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Теми: ОБСЄДонбас
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