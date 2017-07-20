Год без Павла: спикер МВД вышел к участникам акции – а сказать нечего

Следователи не дают разрешения раскрыть новую информацию об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко под стенами здания МВД, куда в годовщину убийства пришли люди с требованием раскрыть преступление.

"Все, что могло не навредить следствию, руководство Нацполиции уже обнародовало на большой пресс-конференции 8 февраля. С тех пор следствие не позволяет нам обнародовать дополнительные сведения", - сказал Шевченко.

"Мы не можем сказать больше, потому что следствие хочет раскрыть это преступление", - заявил он, а на вопрос, сколько времени понадобится еще, представитель МВД ответил: "Столько, сколько необходимо следствию".

По его словам, в кругу причастных - "не один точно", но нет четкого подозреваемого или подозреваемых.

"Мы не можем похвастаться наличием подозреваемых", - констатировал Шевченко.

"Остается несколько версий. Ключевая – убийство из-за профессиональной деятельности гражданина России и журналиста Павла Шеремета, который работал в Украине, в России, а еще до этого в Беларуси", – заявил пресс-секретарь МВД.

"Это сложное преступление. Оно входит в тот процент преступлений... по статистике ЕРДР, уровень раскрытия умышленных убийств составляет 87%. К сожалению, такие преступления, хорошо подготовленные и четко спланированные, входят в те несколько процентов преступлений, которые раскрываются очень тяжело, ведь готовили это очень профессиональные преступники", – сказал Шевченко.

"Убийство Павла входит в те 13% умышленных убийств, остаются нераскрытыми. Но следствие работает над этим", - уточнил он позже.

Хто вбив Павла?! Рівно рік тому Пал Героїча вбили(( відповідей досі немає pic.twitter.com/xuO9F4mejX — Oksana Kovalenko (@superumka) July 20, 2017

"Кто убил Павла Шеремета – ответа на этот вопрос нет, потому что преступление не раскрыто, следствие в данные момент не имеет процессуальных подозреваемых", – заявил Шевченко.

Пресс-секретарь МВД подчеркнул: "Мы провели большое количество следственных действий, но следствие, в отличие от журналистов, не может показывать результаты, демонстрируя прогресс, как этого требуете вы. Следствие не может обнародовать все сведения, все видео с камер наблюдения – чтобы иметь возможность раскрыть это преступление".

Он отметил, что была полемика, как квалифицировать дело: теракт или убийство, - но прокуратура выступила "арбитром" и решила, что дело следует расследовать как убийство.

Шевченко отметил, что следствие умышленно закрыло лицо женщины, которая подложила взрывчатку, чтобы иметь возможность раскрыть преступление. "Если следствие будет в полном тупике, оно раскроет эти лица", – напомнил он.

По поводу экс-сотрудника СБУ Игоря Устименко, то Шевченко не стал раскрывать подробности его допроса, его "не уполномачивали" на это следователи.

"Мы признаем, что определенные просчеты могли быть, но они исправлены", - заверил Шевченко.

Он не исключил проведения пресс-конференции по делу Шеремета во второй половине этого года. Пресс-секретарь МВД также надеется, что следующий "широкий отчет" будет тогда, когда убийство Шеремета раскроют.



Шевченко призвал журналистов делиться со следствием, если они располагают информацией.

Как известно, Павлу Шеремету подложили взрывчатку под автомобиль – он погиб от взрыва утром 20 июля в центре Киева. Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.

Журналисты "Слідство.Інфо" в документальном фильме "Убийство Павла", опираясь на записи камер наблюдения в районе взрыва, установили: взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина – они находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.

Кроме того, в ту ночь под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода", водитель последней Игорь Устименкооказался бывшим сотрудником СБУ. В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. 15 мая Устименко допросили.

В полиции признали, что допустили ошибки при расследовании убийства Шеремета.

Комитет защиты журналистов (CPJ) констатировал, что за год расследование убийства Шеремета не дало результатов – и предложил провести международное расследование. Там не исключают, что к убийству Шеремета могут быть причастны власти Беларуси, России и Украины.

Президент Петр Порошенко предложил включить международно признанного расследователя в украинскую следственную группу по делу Шеремета.

Amnisty International, посол Евросоюза и другие представители Запада требуют от украинских властей раскрыть убийство Шеремета.

"Украинская правда", дополнено