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МЗС вимагає допустити консула до Марківа

Понеділок, 3 липня 2017, 01:16

Генконсульство України звернулося до італійського суду в зв'язку з затриманням українського військового Віталія Марківа і просить надати можливість консулу відвідати його.

Про це йдеться в заяві МЗС України.

"У зв'язку із затриманням в Італії громадянина України В.Марківа Генеральне консульство Украни в Мілані звернулося до суду м.Павіа з клопотанням надати інформацію про підстави та обставини його затримання, а також забезпечити можливість консульській посадовій особі найближчим часом відвідати В.Марківа в закладі утримання та бути присутнім на судовому засіданні 4 липня 2017 у його справі", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що консулом встановлений контакт з адвокатом Марківа і узгоджений алгоритм подальших дій.

У заяві підкреслюється, що справа про затримання Марківа знаходиться на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС і Генконсульства України в Мілані.

Як відомо, поліція Італії заарештувала громадянина України, заступника командира взводу батальйону оперативного призначення  ім.Кульчицького Віталія Марківа за підозрою у нібито причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 2014 року у Слов'янську.

Як заявив заступник генпрокурора України Євген Єнін, ГПУ звернулася до італійської влади з вимогою надати ґрунтовні докази вини Марківа або його негайного звільнення.

Україна розслідує кримінальне провадження за фактом загибелі громадянина Італіі Рокеллі та його російського напарника Андрія Миронова.

За даними НГУ,  у 2014 році у батальйоні ім.Кульчицького, в якому служив Марків, в наявності не було жодного міномета, від обстрілу з яких і загинули Рокеллі та Миронов. 

За даними слідства, загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ. 

Як заявили 2 липня в МВС, проти затриманого Марківа свідчив французький журналіст, який вказав на його можливу причетність до вбивства фоторепортера Рокеллі.  

"Українська правда" у Threads

Теми: МЗСІталія
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