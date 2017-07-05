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Фейгін розповів, як літає в Крим без порушення законів України

Середа, 5 липня 2017, 15:13

Російський адвокат Марк Фейгін отримав від України дозвіл на польоти в окупований Крим з РФ, і засудив російських артистів, які літають на півострів, порушуючи українські закони.

Про це він написав у своєму Facebook.

"Адвокати, і я зокрема, що захищають українських громадян, отримали такі законні дозволи у влади України. Я свого чекав кілька місяців в минулому році, спеціально звернувшись в МЗС і інші інстанції в Україні", - повідомив він.

"Такі дозволи носять винятковий характер і надаються лише при істотному обґрунтуванні необхідності поїздок з території РФ", - додав Фейгін.

Він також засудив російських артистів, які відвідують окупований Крим, порушуючи українські закони.

"У всіх артистів, хто відвідав Крим, і кому згодом заборонили в'їзд в Україну, була подібна можливість офіційно звернутися до влади в Києві за дозволом проїзду з Москви. Однак вони цією можливістю або знехтували, або свідомо ігнорували. За це нехай і розплачуються", - вважає адвокат.

Крім того він зазначив, що не може добиратися до Криму з материкової України, щоб встигати до суду.

"Наприклад, вчора я був у Романа Сущенка у в'язниці (до нього я потрапляю по жеребкуванню в конкретний день), а вже сьогодні о 14.30 у мене суд в Сімферополі. З огляду на відсутність прямого сполучення з Україною, потрапити на суд з Москви через Мінськ, Київ, Херсон і далі, я не зміг би", - повідомив Фейгін.

Як раніше пояснював "Українській правді" прес-секретар Державної прикордонної служби Олег Слободян, українців за незаконний перетин кордону України можуть оштрафувати, а іноземцям або особам без громадянства - заборонити в'їзд в Україну.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який пропонує заборонити виступати російським артистам в Україні, а також виступи українських артистів в окупованому Криму, ОРДЛО та Росії.

Держприкордонслужба з початку року заборонила в'їзд в Україну 70 артистам, в тому числі тим, хто в обхід українського законодавства відвідав анексований Росією Крим.

Олег Твердь, для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КримРосія
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