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Айвазовська: Переговірники ТКГ - заручники ультиматумів ОРДЛО та Росії

Середа, 5 липня 2017, 21:46

Представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ольга Айвазовська заявляє, що переговірники стали заручниками ультиматумів ОРДЛО та Росії.

Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.

"Робота політичної підгрупи в Мінську є заручником ультиматумів з боку ОРДЛО та РФ, які вважають, що з вересня 2016 року можна продовжувати говорити лише про одне питання - порядок денний, або пункт 1 - формулу Штайнмаєра, блокуючи всі інші", - заявила вона.

За словами Айвазовської, довільне трактування причини конфлікту, ролі та відповідальності сторін з боку РФ та її прибічників є наскільки далекою від реальності, що це "як неправильний діагноз перед початком лікування".

"Замість того, щоб виміряти температуру і визначити курс лікування/розв'язання міжнародного збройного конфлікту, нам пропонують лоботомію. Стале припинення вогню, гарантії безпеки, обмін незаконно утриманих громадян України - заручників, доступ на території спостерігачів ОБСЄ, скасування указу Путіна про визнання паспортів, відмова від "націоналізації" української власності, а простіше - крадіжка, є передумовою для руху далі. Це не нове, тому варто повірити, що позиція є базово мінімальною", - заявила вона.

Як відомо, українська сторона ставить питання про повернення під контроль України територій, захоплених незаконними збройними формуваннями в порушення Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року.

Українська правда

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Теми: Мінські угодиАТО
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