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Рятувальники розібрали завали на місці вибуху в Голосієві

Неділя, 9 липня 2017, 09:54

Рятувальники завершили розбір конструкцій на місці вибуху в будинку в Голосіївському районі Києва.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, станом на 02:15 роботи з розбору конструкцій завершено.

На місці події працює комісія ТЕБ та НС Голосіївської РДА. Також працюють представники Голосіївської районної в місті Києві адміністрації, які разом з працівниками товариства Червоного Хреста організували для мешканців будинку та рятувальників цілодобове харчування.

За фактом даної події планується проведення виїзного засідання комісії ТЕБ та НС КМДА щодо встановлення причин вибуху та визначення придатності будинку для подальшої експлуатації чи відселення мешканців будинку. Встановлюється кількість осіб для відселення.

Причини виникнення події з'ясовуються, зазначили в ДСНС.

Як повідомлялося, 8 липня близько 13:30 у Голосіївському районі на проспекті Голосіївський, 70, у другому під’їзді 3-поверхової будівлі стався вибух невідомого походження з послідуючим загорянням зруйнованих дерев'яних конструкцій 3 поверху на площі 10 кв.м.

Внаслідок вибуху сталося руйнування перекриття між другим і третім поверхом та покрівлі на площі орієнтовно 3600 кв.м.

В результаті події загинуло двоє людей: жінка 1972 р.н. та чоловік. Постраждало 6 осіб - 1 особа від госпіталізації відмовилась, інші 5 осіб з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано до лікарні, серед яких одна дитина 14 років.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України - "порушення встановленим законодавством вимог пожежної безпеки". 

Українська правда

Теми: Київнадзвичайна подія
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