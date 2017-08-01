Наступника "Мотороли" "Воху" судитимуть заочно

Колишнього спільника "Мотороли", а нині – командира розвідувального батальйону "Спарта" терористичної організації "ДНР" із позивним "Воха" судитимуть заочно.

Як повідомляє прокуратура Донецької області, спеціальне досудове розслідування стосовного цього ватажка бойовиків завершено.

31 липня звинувачувальний акт за ч. 1 ст. 258-3 ККУ (участь у терористичній організації) спрямували до суду. Оскільки фігурант перебуває на непідконтрольній Києву території, його судитимуть заочно. Йому загрожує до 15 років в’язниці.

Прокуратура справжнього імені бойовика не називає, але після смерті росіянина Арсена Павлова-"Мотороли" 16 жовтня 2016 року, батальйон "Спарта" очолив Володимир Жога – "Воха" (1993 р.н.).

"Воха" прокуратура

За даними слідства, 24-річний уродженець Донецька у квітні 2014 року добровільно вступив до силового підрозділу "ДНР", що дислокувався на території Слов’янська та Слов’янського району. Після створення у серпні батальйону "Спарта" він вступив до нього, обравши позивний "Воха" й ставши заступником командира батальйону.

"Воха" й "Моторола"

Із серпня 2014-го до жовтня 2016 року обвинувачений, спільно з Павловим, керував "Спартою", а також брав участь у бойових діях проти Збройних Сил України та інших військових формувань України, задіяних в АТО в районі Донецька й аеропорту, Вуглегірська, Шахтарська, Сніжного, Іловайська, Дебальцевого, Пісків та Широкиного.

У жовтні 2016 року, після загибелі "Мотороли", "Воха" обійняв посаду командира батальйону "Спарта", до складу якого входить близько 300 осіб.