Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Організаторами підриву авто в Одесі виявилися куратори з РФ

П'ятниця, 4 серпня 2017, 10:16

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією затримали організаторів та виконувачів підриву автомобіля 24 липня в Одесі.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За даними спецслужби, виконавця теракту правоохоронці затримали того ж дня у районі проведення антитерористичної операції. Ним виявився переселенець з тимчасово окупованої території Донеччини. Через кілька годин співробітники СБУ затримали в Одесі його спільника, який також "переховувався" під виглядом біженця з ОРДО.

Служба безпеки встановила, що затримані входили до законспірованої групи, організованої кураторами з РФ, для дестабілізації ситуації на півдні України. Навчання, інструктаж та передача "гонорару" відбувались на території Росії.

"Правоохоронці задокументували контакти зловмисників з кураторами, у тому числі за допомогою кодованих каналів зв’язку", - йдеться в повідомленні.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу, обом затриманим повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді арешту.

За інформацією відомства, у підірваному легковику, за попередніми даними експертизи, було закладено 600 грамів вибухівки у тротиловому еквіваленті.

Як повідомлялося, зранку 24 липня в Одесі підірвався автомобіль ВАЗ 2101 після того, як спрацював безоболонковий вибуховий пристрій. Точне місце вибуху - район заднього лівого пасажирського місця. За інформацією слідства, власником автомобіля є 68-річний житель Дніпра.

Українська правда

Теми: Одесанадзвичайна подіяСБУтероризм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаПрезидентом Тайваню стане противник Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Усі новини...
Одеса
НАЗК: Одеський військком Борисов незаконно збагатився на 188 млн
Одесу можуть захистити додаткові системи SAMP/T або Patriot – Зеленський
Атака на Одещину: влучили в зерновий термінал порту, понівечені будинки, велика пожежа на складах
Останні новини
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане противник Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10 є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
Усі новини...
Реклама: