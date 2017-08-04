Суд просять покарати Полякова, бо не носить браслет

Солом’янський райсуд Києва розгляне клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про стягнення застави з нардепа Максима Полякова в дохід держави у зв’язку з тим, що він не виконує ухвалу суду і не носить електронний браслет.

Про це 4 серпня повідомили у САП.

Засідання суду відбудеться 4 серпня о 14:30.

Як відомо, 21 червня генпрокурор вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт двох народних депутатів - Максима Полякова та Борислава Розенблата.

11 липня Верховна Рада надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Максима Полякова, проте відмовила у наданні згоди на затримання та арешт.

Солом'янський районний суд Києва обрав для Полякова заставу розміром 304 тисячі гривень і зобов'язав носити електронний браслет, а також здати всі закордонні паспорти.

25 липня Поляков вніс призначену судом заставу, електронний браслет він не вдягнув.

3 серпня детективи НАБУ заявили, що багаторазово та у різний спосіб інформували Полякова про необхідність з’явитися для виконання рішення суду і вдягти електронний браслет, оскільки нардеп його досі не виконав.

Українська правда