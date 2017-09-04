Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нідерланди перевірять участь двох своїх фірм у будівництві Керченського моста

Понеділок, 4 вересня 2017, 12:14

Влада Нідерландів перевірить законність участі двох нідерландських компаній у будівництві моста через Керченську протоку.

Про це заявила міністр зовнішньої торгівлі і розвитку Нідерландів Ліліану Плаумен, передає голландська державна телерадіокомпанія NOS.

За словами Плаумен, навіть якщо при цьому не було порушень закону, уряд Нідерландів "очікує, що компанії будуть вести міжнародний бізнес соціально відповідально".

Вона також додала, що керівництво країни дотримується жорсткої політики невизнання анексії Криму, зазначають "Крим.Реалії".

За інформацією газети De Gelderlander, нідерландська компанія Dematec Equipment побудувала одну з машин для будівництва моста. Інша компанія – Bijlard Hydrauliek – поставила "найважливішу частину" для цієї техніки, стверджує видання.

Директор Dematec Equipment Ван ден Хевел заявив, що компанія не порушує введені Євросоюзом санкції, оскільки будівництво відбувалося на території Росії.

Директор іншої компанії Марсел Бейлард повідомив тележурналістам, що не знав, що частини будуть поставлені для моста в анексований Крим.

Раніше скандал з постачанням обладнання німецької компанії Siemens в окупований Крим привів до введення Євросоюзом нових санкцій відносно Росії.

Про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку президент Росії Володимир Путін заявив відразу ж після анексії Криму – в березні 2014 року. Побудувати міст обіцяли до 2018 року, здати в експлуатацію – влітку 2019-го.

Українська сторона вийшла з договору з Росією про будівництво моста в 2014 році - після окупації Криму Росією.

Теми: Крим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Крим
"Жорсткі заходи у відповідь": Росія відреагувала на удари по Москві та Криму
Окупанти двічі за день перекривали Кримський міст для автотранспорту
Ігнат каже, що з ATACMS Україна могла б дістати кораблі і "Бастіони" в Криму
Останні новини
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
Усі новини...
Реклама: