Нідерланди перевірять участь двох своїх фірм у будівництві Керченського моста

Влада Нідерландів перевірить законність участі двох нідерландських компаній у будівництві моста через Керченську протоку.

Про це заявила міністр зовнішньої торгівлі і розвитку Нідерландів Ліліану Плаумен, передає голландська державна телерадіокомпанія NOS.

За словами Плаумен, навіть якщо при цьому не було порушень закону, уряд Нідерландів "очікує, що компанії будуть вести міжнародний бізнес соціально відповідально".

Вона також додала, що керівництво країни дотримується жорсткої політики невизнання анексії Криму, зазначають "Крим.Реалії".

За інформацією газети De Gelderlander, нідерландська компанія Dematec Equipment побудувала одну з машин для будівництва моста. Інша компанія – Bijlard Hydrauliek – поставила "найважливішу частину" для цієї техніки, стверджує видання.

Директор Dematec Equipment Ван ден Хевел заявив, що компанія не порушує введені Євросоюзом санкції, оскільки будівництво відбувалося на території Росії.

Директор іншої компанії Марсел Бейлард повідомив тележурналістам, що не знав, що частини будуть поставлені для моста в анексований Крим.

Раніше скандал з постачанням обладнання німецької компанії Siemens в окупований Крим привів до введення Євросоюзом нових санкцій відносно Росії.

Про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку президент Росії Володимир Путін заявив відразу ж після анексії Криму – в березні 2014 року. Побудувати міст обіцяли до 2018 року, здати в експлуатацію – влітку 2019-го.

Українська сторона вийшла з договору з Росією про будівництво моста в 2014 році - після окупації Криму Росією.