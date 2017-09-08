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Кучма: Позиція Росії щодо миротворців – неприйнятна

П'ятниця, 8 вересня 2017, 13:51

Представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма заявив, що формат введення миротворців на Донбас, який пропонує Росія, абсолютно не влаштовує Україну.

Про це він сказав на брифінгу в Дніпрі перед врученням стипендій президентського фонду "Україна" в п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

"Росія хоче загнати в такий кут цю ситуацію, що потім не будемо знати, як вийти", - сказав він.

Кучма також зазначив, що в тому вигляді, в якому Росія пропонує введення миротворчих військ, "нас це абсолютно не влаштовує".

Кучма висловив надію, що якщо миротворчі війська і будуть введені в Україну, то вони повинні знаходитися на всій території країни: "Миротворчі війська повинні стояти на всій території України".

Він не виключив, що миротворчі війська можуть стояти на лінії зіткнення, "але на українсько-російському кордоні обов'язково, межа - святая святих".

Як відомо, 5 вересня Путін заявив, що доручає міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.

За твердженням Путіна, миротворці можуть перебувати лише на лінії розмежування сторін – для забезпечення безпеки місії ОБСЄ. Крім того, ввести миротворців на схід України можна лише після розведення сторін і відведення важкої техніки, і лише за узгодженням із представниками так званих "ДНР" і "ЛНР".

Представники України у тристоронній контактній групі щодо вирішення конфлікту на Донбасі заявили, що Путін підміняє поняття і знецінює саму ідею миротворців.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що присутність росіян у миротворчій місії неможлива, як і переговори на цю тему з проросійськими бойовиками.

Теми: РосіямиротворціДонбас
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