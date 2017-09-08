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Вибух у центрі Києва можуть кваліфікувати як теракт – поліція

П'ятниця, 8 вересня 2017, 22:07

За фактом вибуху автомобіля Toyota Camry в центрі Києва, внаслідок якого загинула людина та ще двоє громадян отримали поранення, правоохоронці проводять усі необхідні першочергові заходи.

Про це повідомляє 8 вересня департамент комунікації Національної поліції.

"Після оцінки всіх наявних доказів, і в разі встановлення додаткових обставин, буде направлено звернення до органів прокуратури щодо перекваліфікації кримінального провадження, відкритого за ч. 2 статті 115 Кримінального кодексу України, – на статтю 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт)", - йдеться в повідомленні поліції. 

На цей час на місці вибуху авто працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки.

Співробітники поліції проводять огляд прилеглої території та пошкодженого транспортного засобу, опитують свідків, збирають речові докази.

У подальшому вилучені зібрані матеріали направлять на експертизу, за результатами якої буде ухвалене остаточне рішення щодо кваліфікації події, наголошують у поліції.

Як відомо, ввечері 8 вересня у центрі Києва на вулиці Павла Скоропадського вибухнуло авто з грузинськими номерами. В машині знаходилися троє пасажирів. Чоловік загинув на місці, жінку доставили до лікарні у важкому стані, здоров'ю дитини загрози немає.

Пізніше з'ясувалося, що загиблим був Темур Махаурі.

Слідство з'ясовуватиме зв'язки загиблого в Києві громадянина Грузії Темура Махаурі для встановлення мотивів і обставин його вбивства.

Голова департаменту зв'язків з громадськістю МВС Артем Шевченко на місці інциденту повідомив журналістам, що наразі кримінальне провадження відкрито за статтею "умисне вбивство".

Українська правда

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Теми: Київвбивство
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