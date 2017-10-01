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ДСНС: У Калинівці триває поодинока детонація боєприпасів

Неділя, 1 жовтня 2017, 02:33
ДСНС: У Калинівці триває поодинока детонація боєприпасів

У Вінницькій області в районі Калинівки станом на 20:00 30 вересня немає відкритих осередких горіння, проте спостерігається поодинока детонація боєприпасів.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Загиблих в результаті вибухів боєприпасів немає.

"Інформації щодо загиблих унаслідок надзвичайної ситуації не зареєстровано. За оперативною інформацією травмовано 2 особи, які госпіталізовані до медичних закладів", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що відновлено газопостачання 11 тис. 983 абонентам.

Також було обстежено на наявність вибухонебезпечних предметів 7800 га територій в 5 населених пунктах (в Калинівському районі - 3, у Вінницькому - 2). Всього в ході проведення робіт з гуманітарного розмінування було виявлено 439 вибухонебезпечних предметів, розкиданих вибухами.

Крім того, повідомляється, що 2 жовтня планується відновити навчально-виховний процес в дошкільних та освітніх установах.

Як відомо, ввечері 26 вересня сталася пожежа на складах боєприпасів, що розташовані у районі міста Калинівка Вінницької області.

Постраждали щонайменше дві особи. Із зони ризику евакуйовано понад 30 тисяч людей, наразі вони поступово повертаються додому.

Слідчі відпрацьовують чотири основні версії детонації боєприпасів на території арсеналу.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що існують свідчення того, що до вибухів на військових складах у районі Калинівки призвів закладений диверсантами детонатор.

Теми: ДСНСВінницька область
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