Хроніка 19 жовтня. У школах примусові листи до Буша, а на Говерлі російські вандали

Найцікавіше: 2004. Янукович фігурує у нових порціях "плівок Мельниченка" 2004. Дітей змушують писати листи президенту США – щоб не втручався 2007. Вандали з Росії поглумилися над державними символами на Говерлі 2012. Прокуратура: арештований оголосив голодування, щоб схуднути

2001, п’ятниця

– УП розповідає про амбіції лідера "Форуму національного порятунку" Юлії Тимошенко, які вона продемонструвала на Конгресі громадських організацій у Києві.

"Десь у 2003 році тепер можна буде згадати: "А ось уперше Юлія Володимирівна заявила про намір балотуватися у президенти 19 жовтня 2001 року".

2002, субота

– Опозиція знову мітингує проти президента Леоніда Кучми. Демонстранти зібрались на Майдані Незалежності у Києві, пройшлися до вулиці Банкової, де розташована Адміністрація президента, та встановили там чавунний лист. На ньому ‑ обіцянка: після усунення президента встановити на цьому місці пам’ятник "режиму Кучми".

2004, вівторок

– Екс-майор держохорони Микола Мельниченко оприлюднив нову порцію своїх плівок: розмови між Леонідом Кучмою та Віктором Януковичем. У них йдеться про підкуп депутатів з чужих фракцій, а також про тиск на журналістів та бізнесменів.

– У Сумській області змушують дітей писати листи президенту США Джорджу Бушу щодо невтручання Штатів у вибори в Україні. Лист починається так: "Шановний президенте Америки! Ми дуже поважаємо Вашу країну, але просимо не втручатися у справи нашої держави, тому що..." А далі учням пропонують навести свої аргументи.

2005, середа

– Лише один з десяти українців може пояснити, що таке НАТО і навіщо Україні в нього вступати. Про це розповів директор фонду "Демократичні ініціативи" Ілько Кучерів. Тим часом генсек Альянсу Яап де Хооп Схеффер пообіцяв Україні допомогу на шляху до інтеграції в НАТО.

2006, четвер

– Досі незрозуміла доля міністрів, які працюють в уряді Януковича за квотою "Нашої України" та президента Ющенка. Кілька днів тому партія повідомила про перехід до лав опозиції. У парламенті зареєстрували постанови про відставку "помаранчевих" міністрів.

Заяву написав і глава МВС Юрій Луценко, проте через кілька годин він її відкликав.

– Київський апеляційний суд скасував урядову постанову, яка встановлювала обов'язковий дубляж фільмів українською мовою. Дублювання або субтитрування іноземних фільмів мало відбуватися поетапно.

2007, п’ятниця

– У Дніпропетровську (нині Дніпро) завершено аварійно-рятувальні роботи в будинку, де 13 жовтня стався вибух побутового газу. З-під завалів дістали тіла 23 загиблих. Ще 16 осіб перебувають у лікарні.

А в газопостачальній компанії "Дніпрогаз" заявили, що не вважають себе винною стороною.

– Чи вживає наркотики мер Києва Леонід Черновецький? Щоб відповісти на це запитання, він погодився пройти тест на наркотики та алкоголь у прямому ефірі будь-якої телекомпанії. Проте є одна умова: Черновецький готовий на тест, якщо разом із ним його пройде глава МВС Юрій Луценко.

Раніше Луценко заявляв, що Київ очолює "коксохімічний" мер.

– Члени російського Євразійського союзу молоді спиляли встановлений на вершині гори Говерла тризуб, розбили пам’ятний знак Конституції та знищили гранітну дошку УПЦ.

СБУ заявила про пошук вандалів, а наступного дня оголосила прізвища трьох підозрюваних. Двоє з них – росіяни, третій – уродженець Сум, який постійно проживає у Москві.

2008, неділя

– Активісти Євразійського союзу молоді провели перед посольством України в РФ пікет, який присвятили річниці акту наруги над державними символами України на Говерлі. Акцію санкціоновано владою Москви.

– Прем’єр Юлія Тимошенко виступила з телезверненням, у якому запропонувала створити коаліцію за участю всіх парламентських фракцій. Ця коаліція має захистити Україну від світової фінансової кризи. Проте в Партії регіонів та НУНС таку ініціативу не оцінили.

2009, понеділок

– В Україні офіційно стартувала президентська передвиборча кампанія. Не вщухає один з головних її скандалів – "справа педофілів".

"Сегодня" пише про те, що відбувся слідчий експеримент за участю дітей. Допитано одного з фігурантів скандалу – нардепа Сергія Терьохіна. Готовий дати свідчення і директор "Артеку" Борис Новожилов.

У БЮТ вирішили відповісти на бруд брудом. Нардеп Сергій Соболєв просить ГПУ розслідувати причетність Віктора Януковича до жорстокого побиття і зґвалтування у Єнакієвому – це все нібито було скоєно за часів його молодості.

У Партії регіонів називають це спробою відвернути увагу від "педофільського скандалу".

2010, вівторок

– У Чехії затримано екс-міністра економіки в уряді Тимошенко Богдана Данилишина. В Україні його обвинувачують у зловживанні владою або службовим становищем. У БЮТ назвали це продовженням політичних репресій з боку влади.

– Нардеп Олег Ляшко висловлює подяку Юлії Тимошенко після його виключення з фракції БЮТ.

"Дякуючи їй, я отримав багатий політичний досвід, знання і, сподіваюся, перспективу на майбутнє. Єдине, чого я не зміг перейняти у Тимошенко – це підлість і підступність".

2011, середа

– Президент Віктор Янукович вважає, що в Угоді про асоціацію з ЄС "немає мотивації". Так він відреагував на рішення Брюсселю відкласти візит Януковича у ЄС до кращих часів.

– Син у в’язниці, дружина у психіатричній лікарні, а сам не вилазить зі звичайної лікарні – так нардеп від Партії регіонів Володимир Ландик описав жахливу ситуацію, у якій опинилася його родина.

Поштовхом до цього став скандал із сином Романом, якого обвинувачують у побитті дівчини в ресторані.

2012, п’ятниця

– "Він хоче схуднути… та побути на посту". Так у прокуратурі Дніпропетровської області пояснили голодування Віктора Сукачова, одного з обвинувачених у дніпропетровських терактах.

27 квітня в центрі Дніпра (тоді Дніпропетровська) вибухнули урни. У травні затримали підозрюваних у скоєнні терактів, у тому числі Віктора Сукачова. 15 жовтня він оголосив голодування.

– Лідери опозиційних партій підписали угоду про створення коаліції у майбутньому складі парламенту. Проте підпис лідера УДАРу під нею відсутній.

"З нас не треба брати розписок і клятв. Ми дотримуємося свого слова і принципів", – пояснили в партії Кличка.

2014, неділя

– 13 військовослужбовців дістали поранення за минулу добу. Бойовики обстрілюють позиції АТО з "Градів". Дісталося й жителям Донецька: четверо мирних жителів убито та 9 дістали поранення через обстріли терористів. А захисники Донецького аеропорту відбили черговий напад.

– Фільм "Плем'я" Мирослава Слабошпицького продовжує тріумфальний похід по фестивалях. На кінофестивалі у Лондоні він здобув приз "Сазерленд Трофі", яким нагороджують найоригінальніші дебютні фільми.

"Плем'я" – український кримінально-драматичний фільм, прем’єра якого відбулася у 2014 році.

2015, понеділок

– Екс-президент Віктор Янукович намагається захистити свої права у Європейському суді з прав людини. Він впевнений, що влада порушує його права на справедливий судовий розгляд та ефективне розслідування, і він не може піддаватися дискримінації через свій політичний статус і думки.

– "Ви впевнені, що з нас знімуть санкції навіть за умови беззаперечного виконання "Мінська-2"? Де гарантії?" Глава адміністрації президента РФ Сергій Іванов запевняє, що Росії нема за що виправдовуватися перед Україною, а росіяни та українці – один народ.

2016, середа

– Один український військовий загинув і ще один дістав поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– УП пише про активізацію інформаційної кампанії, яка має на меті дискредитувати голову НБУ Валерію Гонтарєву. Проти неї виступають Олег Ляшко, Юлія Тимошенко, але лідером атаки став Сергій Тарута.

Рустем Халілов, для УП