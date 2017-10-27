Хроніка 27 жовтня. На Закарпатті створюють республіку, а Луценко пропонує Кремлю підірвати Кучму

Найцікавіше: 2003. Луценко пропонує підірвати Тузлу разом із Кучмою 2008. На Закарпатті хочуть створити Підкарпатську Русь 2009. Тимошенко виступає проти популізму 2015. Дії генпрокурора Шокіна загрожують безвізу

2003, понеділок

– Президент Леонід Кучма розповідає, як російська загроза біля кримських берегів змінює проросійські настрої українців.

"Що ближче дамба до наших берегів, то ближче ми за своїм настроєм до Європи, до Заходу в цілому – так образно можна визначити те, що робиться сьогодні в наших головах".

Кучма відвідав прикордонників на Тузлі і своїми очима подивився на дамбу, яку щодня будують росіяни. Нардеп Юрій Луценко скористався можливістю та надіслав телеграму голові адміністрації президента РФ Олександру Волошину з пропозицією-натяком скинути на Тузлу бомбу, поки Кучма ще там.

2004, середа

– Розблоковано рахунки "5 каналу". Це було однією з вимог журналістів "5-го", які напередодні оголосили голодування. Але воно не припинено. Іншу вимогу журналістів досі не виконано, а саме – немає юридичної крапки в історії з видачею київської ліцензії каналу.

Ситуація з "5-м" посварила журналістів між собою. Микола Княжицький та журналістка ICTV Олена Фроляк звинуватили "5 канал" у нечесній подачі новин. Вони навіть нагадали власникові каналу Петру Порошенку, що в той час, коли він був членом фракції СДПУ(о), саме ця політична сила "душила" СТБ.

– З-під варти звільнено Ярослава Годунка, якого звинувачували в причетності до створення терористичної організації. Раніше його затримали за те, що в офісі, який він орендував для "Пори", нібито знайшли вибухівку. Після цього у Львові відбувся 10-тисячний мітинг з вимогою до влади припинити затримання активістів.

2005, четвер

– Почалася нова хвиля боротьби за Нікопольський завод феросплавів, приватизацію якого раніше визнали незаконною. БЮТ закликав керівництво країни негайно виставити завод на продаж і навіть назвав його оціночну вартість – 8 мільярдів гривень.

А керівництво заводу звинуватило групу "Приват" у нових спробах встановити контроль над підприємством на шкоду інтересам держави.

2006, п’ятниця

– Лідер БЮТ Юлія Тимошенко заявила про причетність міністра палива й енергетики Юрія Бойка до створення компанії "РосУкрЕнерго". Вона продемонструвала протокол координаційного комітету зі створення цієї компанії, який підписано в тому числі Бойком.

"Наша Україна" запропонувала створити слідчу комісію з цього приводу та відсторонити Бойка від посади.

2008, понеділок

– У Мукачевому на Закарпатті відбувся II Європейський конгрес підкарпатських русинів, на якому підписано меморандум про відтворення русинської державності. Республіку Підкарпатська Русь хочуть створити за місяць.

Нардеп Геннадій Москаль назвав безпосереднім ініціатором русинського руху керівника секретаріату президента Віктора Балогу. А БЮТ звернувся до СБУ та ГПУ з вимогою перевірити причетність Балоги до руху. Проте самі русини спростували фінансування Балогою свого руху.

2009, вівторок

– Тимошенко проти популізму. "На жаль, ігноруючи економічні аксіоми, керуючись виключно передвиборчим популізмом, нехтуючи здоровим глуздом, окремі політичні сили намагаються втягнути Україну в економічний хаос", – пише прем’єр Юлія Тимошенко президентові Віктору Ющенку.

Вона вимагає ветувати закон про підвищення соцстандартів, ухвалений за ініціативою Партії регіонів. Закон також розкритиковано Міжнародним валютним фондом. У Партії регіонів назвали критику МВФ втручанням у внутрішні справи України.

2010, середа

– Відкрито справу за фактом перевищення повноважень посадовими особами МВС під час керівництва міністерством Юрія Луценка. Вперше оприлюднено інформацію про водія міністра.

"За попередніми даними, водій Луценка протягом двох років отримав звання від капітана до підполковника і велику зарплату", – повідомили в МВС. Юрій Луценко заявив, що його переслідують за політичну активність.

Заступник глави МВС Василь Фаринник підкреслив, що кримінальну справу відкрито не проти особи, а по факту. Проте за кілька днів звинувачуватимуть уже самого Луценка.

– Прем’єр Микола Азаров продовжує наполягати на перегляді газових угод з Росією, підписаних його попередницею. Він стверджує, що ситуація на газовому ринку змінилася, тож змін потребує і формула визначення цін на газ. У російському уряді закликають ставитися до цін спокійніше і домовлятися про нову ціну з "Газпромом", а не шукати політичні шляхи.

2011, четвер

– Європарламент ухвалив резолюцію щодо поточної ситуації в Україні. Він пов'язав справу Юлії Тимошенко із підписанням Угоди про асоціацію та висловив стурбованість погіршенням стану свободи преси в Україні. У Партії регіонів знайшли в резолюції свої плюси: мовляв, підтверджено перспективу членства України в ЄС.

– Сутичка у Верховній Раді під час ратифікації Харківських угод у 2010 році увійшла в топ-7 кращих політичних бійок за версією британської The Guardian.

2012, субота

– В Україні готуються до парламентських виборів. Опозиція вже наводить ознаки майбутніх фальсифікацій. У Голосіївському районі Києва масова "епідемія" – 15% виборців раптово "захворіли" і подали заяви про голосування на дому. Більшість заяв написано подібним почерком, а частина "виборців" надала фіктивні медичні довідки.

На Дніпропетровщині селищним головам роздають вказівки, скільки відсотків мають проголосувати за Партію регіонів та провладного кандидата. Києвом поширюють листівки, у яких міститься неправдива інформація про те, що кандидат від УДАРу виключений з цієї політичної сили.

А Окружний адмінсуд Києва заздалегідь заборонив проведення будь-яких масових заходів у центрі столиці до 12 листопада.

2014, понеділок

– Двоє українських військових загинули за минулу добу в зоні проведення АТО. А з полону бойовиків звільнено ще 21 заручника.

– В Україні відбулися позачергові парламентські вибори. Комітет виборців України зафіксував 850 порушень, але переважна більшість із них мала технічний характер та не вплинула на результати голосування. Проте КВУ закликав не визнавати результати виборів на округах, де лідирують Олесь Довгий та Юхим Звягільський.

А новообраний нардеп Вікторія Сюмар підрахувала, що до нового складу парламенту потрапили близько 62 депутатів, які голосували за "диктаторські закони 16 січня".

2015, вівторок

– Протягом двох днів на шахті "Краснолиманська" на Донеччині сталися два вибухи. Один рятувальник загинув, три людини зазнали поранень. Одночасно правоохоронці затримали керівників шахти та однойменної вугільної компанії. Їх підозрюють у зловживанні службовим становищем та привласненні майна.

– "Європейська правда" пише про війну, яку оголосили один одному міністр закордонних справ Павло Клімкін та генпрокурор Віктор Шокін. ГПУ надіслала до МЗС листа, у якому звинуватила зовнішньополітичне відомство в намірі дискредитувати органи влади та конкурс на керівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

На думку Шокіна, інструкції МЗС про виконання Україною безвізового плану містять норми, які суперечать вимогам закону. Лист Шокіна може поставити під загрозу безвізовий діалог між Україною та ЄС і питання макрофінансової допомоги від Євросоюзу.

Проте Клімкін та Шокін заперечують конфлікт.

2016, четвер

– Один український військовий загинув та троє зазнали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО. Зранку бойовики обстріляли Торецьк. Пропускний пункт "Майорське" закрито через обстріли.

– Посли країн "Великої сімки" застерегли президента Петра Порошенка від ініціатив, які можуть послабити систему електронного декларування і згорнути правомочність НАБУ та САП.

– "Українська правда" запускає серію матеріалів "Битва за Вашингтон" про політиків, які користуються послугами американських лобістів.

У першій частині йшлося про лобі Віктора Пінчука у близькому оточенні Хілларі Клінтон. У другій розповідається про те, як лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко також не гребує використовувати підставних осіб задля лобіювання своїх інтересів у США.

Рустем Халілов, для УП