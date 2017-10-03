Головні новини дня – за 60 секунд

Пенсійна реформа, судова реформа, закон про освіту, збільшення армії, Добкін, Калинівка, Саакашвілі, ФК "Металіст" - новини, які обговорювали 3 жовтня.

Про пенсійну реформу. Верховна Рада ухвалила урядовий проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій". Проект закону передбачає, що з 1 жовтня прожитковий мінімум для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, становитиме 1 452 гривні, а не 1 312, як зараз. Крім того, для 5,6 млн пенсіонерів пенсії в середньому збільшаться на 692 грн.

Про судову реформу. Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №6232 про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу. Перед цим парламент протягом 7 пленарних днів розглянув 4 383 поправки до закону.

Про закон про освіту. Угорщина і Румунія об’єднають зусилля з метою домогтися змін в українському законі про освіту.

Про збільшення армії. Генеральний штаб готує зміни до закону про чисельність Збройних сил України, щоб покращити охорону складів з боєприпасами.

Про Добкіна. Народний депутат від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін заявив про вихід із партії.

"Всі разом узяті, так звані, "диктаторські" закони від 16 січня ні в яке порівняння не йдуть з прийнятою сьогодні ганьбою про судову "реформу". І ще. З цього дня я безпартійний", - написав Добкін.

Три цитати Луценка:

Про Калинівку. "Я стою і далі на тому, що ми маємо справу з диверсією, яка стала можливою через службове недбальство посадових осіб, які були уповноважені забезпечити охорону цього об'єкту", - заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

Про Саакашвілі. "Після повернення в нелегальний спосіб пана Саакашвілі на українську територію, ми приступили до проведення передекстрадиційної перевірки. Вона має встановити, чи дійсно він підозрюється, обвинувачується в Грузії в особливо тяжких злочинах, які наявні українському кримінальному кодексі. Очевидно, що відповідь тут буде "так", – зазначив Луценко.

Про ФК "Металіст". "Він повертається від Курченка до держави. Далі, очевидно, виконавчі органи країни ухвалять рішення про його використання. Можливий варіант передачі в муніципальне управління, можливо конкурс для інвесторів, можливо інші варіанти, які вже знаходяться поза моєю компетенцією", - сказав генпрокурор.