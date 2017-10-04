Полторак і Муженко не прийшли на комітет ВР по вибухах у Калинівці

Міністр оброни Степан Полторак і начальник Генштабу Віктор Муженко не прийшли на засідання комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, де мали розглядати вибухи у Калинівці.

Про це на засіданні комітету 4 жовтня сказав його голова Сергій Пашинський.

"Ми запросили міністра оброни Степана Полторака і начальника Генштабу Віктора Муженка. Вчора Полторак поінформував мене, що він сьогодні він знаходиться з робочою поїздкою у Варшаві, від пана Муженка ніякої інформації щодо причин його відсутності ми не отримали", - сказав він.

Пашинський додав, Генштаб не виконав жодного з наданих йому раніше доручень для охорони і збереження складів боєприпасів.

"Раніше ми прийняли цілу низку рішень: про розосередження існуючих складів та арсеналів, про виділення додаткових коштів і ще низку заходів. За півроку Генштабом не було виконано ні одного рішення, яке ми прийняли", - сказав Пашинський.

"Більше того, коли я поставив питання начальнику Генштабу, яка найбільша проблема у виконанні цих доручень, мені було сказано, що найбільша проблема, це те, що "Укрзалізниця" не дає вагони для перевезення боєприпасів", - додав він.

Він підкреслив, що саме начальник Генштабу відповідно до положення про Генштаб організовує захист від терористичних посягань на об’єкти збройних сил, забезпечує заходи з підвищення рівня живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів та складів, організовує заходи щодо забезпечення технічного обслуговування та використання боєприпасів та ракет тощо.

"Згідно зі статутом ЗСУ, начальник Генштабу – це військовослужбовець, який особисто відповідає перед державою за бойову готовність і збереження боєприпасів, техніки, пального та інших матеріальних засобів", - підсумував Пашинський.

Як відомо, вечері 26 вересня сталася пожежа на складах боєприпасів, що розташовані у районі міста Калинівка Вінницької області.

Постраждали щонайменше дві особи. Із зони ризику евакуйовано понад 30 тисяч людей, наразі вони поступово повертаються додому.

Слідчі відпрацьовують чотири основні версіїдетонації боєприпасів на території арсеналу.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що існують свідчення того, що до вибухів на військових складах у районі Калинівки призвів закладений диверсантами детонатор.

Станом на 2 жовтня на складах боєприпасів у районі Калинівки продовжувалась поодинока детонація боєприпасів.

3 жовтня у Калинівці припинилися вибухи і пожежа.

Піротехнічний загін ДСНС з початку вибухів складів у Калинівці отримав 358 заявок від мешканців щодо підозрілих предметів і вилучив 998 вибухонебезпечних предметів.

Ірина Балачук, УП