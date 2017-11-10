Суд арештував рахунки Розенблата у німецькому банку

Гроші народного депутата Борислава Розенблата на рахунках у німецькому банку "Sparkasse Dortmunt" арештовано.

Солом'янський райсуд Києва ухвалив таке рішення 3 листопада за клопотанням детектива Національного антикорупційного бюро України Віктора Фурсевича.

Ім’я підозрюваного не називається, але йдеться про кримінальне провадження №42016000000003712 від 28 листопада 2016 року, яке стосується саме Розенблата.

Розслідування встановило, серед іншого, що у підозрюваного на території Німеччини відкрито два рахунки у банку "Sparkasse Dortmunt", одним із них користується також його дружина.

НАБУ зазначило, що для конфіскації майна підозрюваного та забезпечення можливої спеціальної конфіскації у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 368 та ч. 2 ст. 369-2 ККУ необхідно накласти арешт на кошти на цих двох рахунках.

Суд визнав, що гроші на німецьких рахунках "можуть бути визнані грошима, які підлягають спеціальній конфіскації", оскільки були предметом злочину.

Відтак Солом’янський суд задовольнив клопотання старшого детектива Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Фурсевича.

Відтак, на гроші підозрюваного Розенблата в банку "Sparkasse Dortmunt" накладено арешт "на строк проведення досудового розслідування" у кримінальному провадженні.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно. Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвалу можна оскаржити в Апеляційному суду Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо рішення ухвалили без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

У вересні Апеляційний суд Києва уже залишив під арештом частину майна позафракційного нардепа Борислава Розенблата.

Розенблата звинувачують у тому, що він отримав 200 тисяч доларів за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевої влади про надання ТОВ "Укртехдобич" спецдозволів на користування надрами.

Антикорупційні органи заявили, що Борислав Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за сприяння у видобутку бурштину в Україні.

19 липня правоохоронці вдягли електронний браслет стеження на Борислава Розенблата. Родина внесла за нього заставу у 7 мільйонів гривень.

19 жовтня детективи НАБУ зняли Розенблата з літака, на який він чкурнув із лікарні. Наступного дня Солом‘янський райсуд знову зобов’язав його носити електронний браслет – принаймні до 18 грудня.

Крім того, НАБУ відкрило нове кримінальне провадження, підозрюючи Розенблата в отриманні дипломатичного паспорта на основі підроблених офіційних документів.