Суд арестовал счета Розенблата в немецком банке

Деньги народного депутата Борислава Розенблатта на счетах в немецком банке "Sparkasse Dortmunt" арестованы.



Соломенский райсуд Киева принял такое решение 3 ноября по ходатайству детектива Национального антикоррупционного бюро Украины Виктора Фурсевича.



Имя подозреваемого не называется, но речь идет об уголовном производстве №42016000000003712 от 28 ноября 2016 года, которое касается именно Розенблата.



Расследование установило, среди прочего, что у подозреваемого на территории Германии открыто два счета в банке "Sparkasse Dortmunt", одним из них пользуется также его жена.



НАБУ отметило, что для конфискации имущества подозреваемого и обеспечения возможной специальной конфискации в уголовном производстве по ч. 4 ст. 368 и ч. 2 ст. 369-2 УК необходимо наложить арест на денежные средства на этих двух счетах.



Суд признал, что деньги на немецких счетах "могут быть признаны деньгами, которые подлежат специальной конфискации", поскольку были предметом преступления.



Поэтому Соломенский суд удовлетворил ходатайство старшего детектива Четвертого отдела детективов Второго подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ Фурсевича.



Следовательно, на деньги подозреваемого Розенблата в банке "Sparkasse Dortmunt" наложен арест "на срок проведения предварительного расследования" в уголовном производстве.



Постановление о наложении ареста выполняется немедленно. Обжалование постановления о наложении ареста не приостанавливает его исполнения.



Решение можно обжаловать в Апелляционном суда Киева в течение 5 дней со дня объявления.



Если решение принято без вызова лица, которое его обжалует, то срок апелляционного обжалования для такого лица исчисляется со дня получения им копии судебного решения.



В сентябре Апелляционный суд Киева уже оставил под арестом часть имущества внефракционного нардепа Борислава Розенблата.

Розенблата обвиняют в том, что он получил 200 тысяч долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местной власти о предоставлении ООО "Укртехдобич" спецразрешений на пользование недрами.



Антикоррупционные органы заявили, что Борислав Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за содействие в добыче янтаря в Украине.



19 июля правоохранители надели электронный браслет слежения на Борислава Розенблата. Семья внесла за него залог в 7 миллионов гривен.



19 октября детективы НАБУ сняли Розенблата с самолета, на который он приехал прямо из больницы. На следующий день Соломенский райсуд вновь обязал его носить электронный браслет – как минимум, до 18 декабря.



Кроме того, НАБУ открыло новое уголовное производство, подозревая Розенблата в получении дипломатического паспорта на основе поддельных официальных документов.