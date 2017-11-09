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Миротворці повинні стати гарантією суверенітету України – Фріланд

Четвер, 9 листопада 2017, 20:06

Будь-яка миротворча місія в Україні повинна бути в інтересах Києва і сприяти відновленню територіальній цілісності держави.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, повідомляє "Укрінформ".

"Наш уряд перебуває у центрі міжнародних зусиль із підтримки України, ми наполегливо працюємо, аби будь-які миротворчі зусилля гарантували суверенітет і територіальну цілісність України", - зазначила Фріланд.

Міністр підкреслила, що канадський уряд веде переговори з іншими представниками країн щодо життєздатності й користі миротворчої та поліцейської місій в Україні.

"Прем'єр-міністр порушив це питання під час зустрічі із президентом України та канцлером Німеччини. Я особисто обговорила вірогідність та перспективи такої місії із президентом та прем'єр-міністром України, держсекретарем США, спецпредставником США Куртом Волкером і генсеком ООН минулого тижня", - розповіла міністр.

Як відомо, Україна ознайомила Раду Безпеки ООН зі своєю позицією щодо введення миротворців на Донбас і має напоготові власний проект резолюції про це. Але перед запуском міжнародного контингенту наполягає на виведенні Росією її найманців та зброї зі сходу країни.

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що росіяни не можуть брати участі в миротворчій місії на Донбасі.

Волкер вважає, що Резолюцію ООН щодо миротворців на Донбасі можуть ухвалити до кінця цього року.

Теми: ДонбасКанадамиротворці
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